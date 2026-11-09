Quán quân Olympic Tin học Quốc tế vô địch cuộc thi lập trình không AI

(VTC News) -

Lê Kiến Thành, sinh viên năm hai trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM vừa xuất sắc giành chiến thắng tại cuộc thi Code Tour mùa thứ 8 vừa diễn ra tại VNG Campus (TP.HCM).

Trước đó, Thành từng giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 tại Bolivia và Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương (APIO) 2025. Với những thành tích này, Thành đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Lê Kiến Thành cho biết, đặc biệt hứng thú với các cuộc thi lập trình như Code Tour bởi việc không sử dụng AI. Việc này tạo điều kiện để thí sinh tập trung thể hiện năng lực tư duy thuật toán. “Kỹ năng ứng dụng AI rất quan trọng, nhưng lập trình viên vẫn cần rèn luyện tư duy cho những trường hợp hoặc công việc đặc thù không cho phép sử dụng AI”, Thành nhấn mạnh.

Mùa thứ 8 của cuộc thi lập trình thuật toán do VNG khởi xướng, phối hợp tổ chức cùng Đại học Quốc gia TP.HCM cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều thí sinh trẻ. Trong đó, nổi bật có ba học sinh trung học phổ thông lọt vào top 10 chung cuộc, bao gồm Á quân Nguyễn Văn Gia Bảo, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng.

Bên cạnh Lê Kiến Thành, nhiều thí sinh vào chung kết như Đỗ Gia Huy (trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM), Trần Hoàng Sơn (Đại học FPT), Nguyễn Lê Hoàng Long (trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội)... cũng từng tham gia các cuộc thi tin học cấp quốc gia và quốc tế.

Vòng chung kết mùa thứ 8 của Code Tour năm nay với bộ đề gồm 6 bài toán về số học, hình học và các kỹ thuật tối ưu. Thí sinh phải vận dụng tư duy toán học, phân tích vấn đề và lựa chọn thuật toán để tìm ra lời giải nhanh, chính xác.

Cuộc thi duy trì nền tảng luyện tập để thí sinh tiếp tục thực hành sau khi kết thúc, với sự đồng hành của doanh nghiệp, chuyên gia và giảng viên công nghệ.

Bà Trần Xuân Ngọc Thảo, Giám đốc Nhân sự & Truyền thông VNG, trao giải Quán quân cho Lê Kiến Thành tại Chung kết Code Tour 2026. (Ảnh: VNG)

Đặc biệt so với những cuộc thi khác, Code Tour còn là dịp để thí sinh kiểm tra năng lực lập trình cá nhân. Trần Hoàng Sơn, sinh viên Đại học FPT, xếp thứ 10, cho biết bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực và đóng băng trong 30 phút cuối, giúp thí sinh theo dõi thứ hạng và tính toán chiến thuật làm bài. Cuộc thi cũng là cơ hội để những người cùng đam mê lập trình gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm.

PGS.TS Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, các bài toán về thuật toán, cấu trúc dữ liệu và giải quyết vấn đề giúp thí sinh rèn luyện kỹ năng nền tảng, phục vụ việc phát triển các giải pháp tối ưu trong thực tế.

Theo bà Trần Xuân Ngọc Thảo, Giám đốc Nhân sự và Truyền thông VNG, hoạt động này nằm trong định hướng hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường nhằm phát triển nguồn nhân lực công nghệ trẻ.

“Code Tour là một phần trong sứ mệnh ‘Kiến tạo công nghệ và Phát triển con người, từ Việt Nam vươn tầm thế giới’, góp phần kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI”, bà Thảo chia sẻ.