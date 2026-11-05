Hà Nội thí điểm nền tảng số kiểm soát an toàn thực phẩm

(VTC News) -

Kiểm soát xuyên suốt “từ trang trại đến bàn ăn”

Chiều 4/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan để chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 426/KH-UBND về việc thí điểm Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên địa bàn Thủ đô (HanoiTrace).

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, HanoiTrace được thiết kế theo kiến trúc 3 lớp tích hợp linh hoạt: Nền tảng lõi điều phối dùng chung của Thành phố; Lớp phần mềm chuyên ngành của các doanh nghiệp; Lớp dữ liệu cập nhật từ các chủ thể sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Dữ liệu toàn chuỗi được số hóa thành bản đồ nghiệp vụ khép kín gồm 10 công đoạn liên tục: từ đăng ký định danh cơ sở chăn nuôi; nhập đàn, kiểm soát cám - thuốc thú y; đăng ký xuất chuồng; kiểm dịch thú y; giết mổ phân lô; pha lóc, đóng gói; vận chuyển qua kho; tiếp nhận tại điểm bán (chợ, siêu thị); sơ chế tại bếp ăn tập thể cho tới giám sát, truy xuất ngược và cảnh báo thu hồi khi phát sinh sự cố. Hệ thống xác định khâu giết mổ là “mắt xích trọng tâm” của toàn bộ chuỗi giá trị.

Toàn thành phố hiện có khoảng 73 cơ sở giết mổ tập trung tiếp nhận nguồn cung lợn thịt. Mọi lượt gia súc đưa vào cơ sở và từng lô thịt rời cổng chuyển đi tiêu thụ đều phải thực hiện quét mã QR, đối chiếu hồ sơ kiểm dịch và đồng bộ dữ liệu thời gian thực lên nền tảng dùng chung. Nếu có sai lệch khối lượng hoặc thiếu giấy tờ kiểm dịch, hệ thống sẽ tự động phát tín hiệu cảnh báo.

Người tiêu dùng có thể trực tiếp dùng ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) quét mã tem HanoiTrace trên từng khay thịt để kiểm tra rõ nguồn gốc trang trại, ngày giết mổ mà không cần tải thêm ứng dụng phụ trợ.

Bịt “lỗ hổng” dữ liệu, quy trách nhiệm rõ cho từng đơn vị

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải xem việc triển khai Kế hoạch 426 là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ trực tiếp sức khỏe của người dân Thủ đô.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các Sở, ngành, đơn vị tư vấn đã tích cực, khẩn trương xây dựng các phương án và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch của UBND Thành phố. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, tối ưu hóa nguồn lực và kiểm soát thực chất hiệu quả đến cùng (tránh làm hình thức, chạy theo thành tích), cách thức tiếp cận trong thời gian tới cần tập trung vào việc lấy các tiêu chuẩn, mô hình chuẩn để công bố, định hướng thị trường và dẫn dắt sản xuất, thay vì dàn trải tuyên truyền nhận thức đến từng hộ dân đơn lẻ vốn không đủ lực lượng kiểm soát.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện khung kiến trúc kỹ thuật, kết nối API đồng bộ với Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố và ứng dụng iHanoi. Đồng thời, các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công Thương phải phối hợp chặt chẽ theo phân công nhiệm vụ: kiểm soát nghiêm ngặt 73 cơ sở giết mổ tập trung, rà soát hệ thống phân phối tại chợ và siêu thị, kiên quyết loại bỏ các nhà cung ứng chây ì, không minh bạch nguồn gốc thực phẩm đưa vào trường học và bếp ăn tập thể.

UBND các quận, huyện, thị xã cùng các phường, xã được chọn thí điểm phải trực tiếp vào cuộc, hướng dẫn từng hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu thương chợ truyền thống cách thức gắn tem mã và xác nhận giao nhận hàng hóa điện tử, đảm bảo dữ liệu thực chất, “sống” và phục vụ hiệu quả công tác truy xuất khi có cảnh báo rủi ro.