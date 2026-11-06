AI tự chủ đang thay đổi tương lai việc học tập

(VTC News) -

Ngày 5/11, tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN 2026) với chủ đề “AI tự chủ và tương lai việc học - Agentic AI & The Future of Learning”.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018 dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Báo VnExpress và các đơn vị phối hợp, qua 8 năm phát triển, AI4VN đã khẳng định vị thế là diễn đàn khoa học uy tín, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái AI tại Việt Nam.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã có những chia sẻ thẳng thắn và gần gũi về hành trình hơn 20 năm gắn bó với ngành công nghệ thông tin, từ những năm 1993-1994, bắt đầu học về trí tuệ nhân tạo (AI), tìm hiểu cách dựng mô hình 3D, rồi làm nghiên cứu sinh về dịch máy ở nước ngoài cho đến việc trở về và sáng lập phòng thí nghiệm AI đầu tiên của Việt Nam năm 2007...

Dù có nền tảng sâu về Khoa học máy tính và AI, Bộ trưởng bất ngờ thừa nhận sau hơn 10 năm không trực tiếp làm chuyên môn, có những vấn đề kỹ thuật trí tuệ nhân tạo ông không còn theo kịp.

Từ câu chuyện thực tế của mình, Bộ trưởng gửi gắm thông điệp tâm huyết tới thế hệ trẻ: “Ngay cả là Bộ trưởng, nếu ngừng học thì chắc chắn sẽ trở thành lạc hậu. Tôi có thể không hiểu, nhưng các bạn sinh viên cần phải hiểu; bởi nếu đã chọn dấn thân vào con đường này, các bạn phải hiểu sâu thì mới làm chủ và phát triển được công nghệ”.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại sự kiện.

Bộ trưởng nhấn mạnh, sinh viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận công nghệ thông qua các nhóm nghiên cứu, các sự kiện trao đổi và kết nối. Ông mong những nhân sự công nghệ tương lai sẵn sàng đặt câu hỏi, tận dụng cơ hội để tìm hiểu và theo đuổi những bài toán khó của lĩnh vực.

Trong khuôn khổ sự kiện, tại Phiên toàn thể (AI Summit), các diễn giả và nhà quản lý đã tập trung thảo luận về xu hướng bùng nổ của AI tự chủ (Agentic AI) và những tác động đa chiều của công nghệ này tới các lĩnh vực đời sống, nổi bật là giáo dục.

Điểm nhấn đáng chú ý trong khuôn khổ ngày hội là Lễ trao Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI Awards 2026). Lễ trao giải nhằm tôn vinh các sáng kiến AI đã hoàn thiện và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Mùa giải năm nay đã thu hút hơn 160 hồ sơ tham gia tranh tài ở các hạng mục: Giải pháp AI xuất sắc, Sản phẩm AI xuất sắc, Tài năng AI Việt và Doanh nghiệp phát triển AI tiêu biểu.

Thông qua các hoạt động kết nối và chia sẻ tri thức, AI4VN 2026 tiếp tục mở ra không gian kết nối thực chất giữa giới hoạch định chính sách, doanh nghiệp và cộng đồng nghiên cứu, hướng tới mục tiêu thúc đẩy ứng dụng AI tự chủ vì sự phát triển bền vững.