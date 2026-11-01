Viettel phát động cuộc thi AI quốc tế, hướng tới 500.000 học sinh THPT

Sáng 31/10, tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam chính thức phát động AI or Behind - cuộc thi trí tuệ nhân tạo (AI) chuẩn quốc tế dành cho học sinh THPT trên toàn quốc.
Một trong những điểm nổi bật của cuộc thi đó là việc tất cả các vòng thi đều được Ban tổ chức sử dụng hệ thống bài thi đánh giá năng lực AI theo chuẩn quốc tế do Tập đoàn Pearson Certiport - đơn vị khảo thí công nghệ thông tin hàng đầu thế giới cung cấp với mạng lưới hơn 14.000 trung tâm khảo thí ủy quyền tại gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổ chức hàng triệu lượt thi mỗi năm.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo - chia sẻ: “AI or Behind không chỉ là một cuộc thi, đây còn là một hoạt động giáo dục rất kịp thời, quy mô rộng trên toàn quốc, tiệm cận các nội dung đang triển khai trong giáo dục phổ thông tại Việt Nam và theo chuẩn quốc tế; để các em học sinh có cơ hội trải nghiệm, phát huy thế mạnh, đam mê qua sân chơi này”.
Ông Thái Văn Tài kỳ vọng, từ sân chơi này, các em học sinh sẽ thêm tự tin vào khả năng của bản thân, biết vận dụng AI để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng và sẵn sàng bước vào tương lai không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số.
Cuộc thi góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông.
Theo ông Võ Thanh Hải - Trưởng Ban Thương hiệu và Truyền thông Viettel - có một thực tế rõ ràng là AI không thay thế con người, nhưng những người biết sử dụng AI thành thạo và sáng tạo chắc chắn sẽ thay thế những người đứng ngoài làn sóng này.
“Dùng AI có trách nhiệm thực ra không phải là một điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những việc rất nhỏ mỗi ngày của các em: đó là coi AI như một người bạn gợi mở ý tưởng, hỗ trợ việc tự học, chứ không để AI làm mất đi thói quen tự suy nghĩ. Hãy luôn biết cẩn trọng kiểm tra lại xem các thông tin mà AI tạo ra có thực sự chính xác hay không và luôn nhớ rằng: AI có thể rất thông minh, nhưng sự chăm chỉ, tư duy độc lập của chính các em mới là điều quan trọng nhất”, ông Võ Thanh Hải lưu ý.
Đồng quan điểm, ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch IIG cho rằng AI đang chuyển từ một khái niệm công nghệ thành kỹ năng thiết yếu trong kỷ nguyên số, tạo ra những thay đổi sâu rộng trong nhiều ngành nghề, đặc biệt là cách thế hệ trẻ học tập, làm việc và tiếp cận tri thức.
Với tiêu chí “Không AI bị bỏ lại phía sau”, cuộc thi hướng tới tạo một sân chơi học thuật uy tín, giúp học sinh ở mọi địa phương tiếp cận và ứng dụng AI an toàn, có trách nhiệm và hiệu quả ngay từ ghế nhà trường.
Mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện để 500.000 học sinh THPT trên cả nước tiếp cận các chuẩn đánh giá năng lực AI quốc tế, qua đó phát hiện và bồi dưỡng tài năng công nghệ trẻ.
AI or Behind gồm 3 vòng thi, kéo dài từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027. Trong đó, vòng cơ sở từ 2/11 - 30/12, học sinh thi cá nhân tại trường, đánh giá kiến thức và kỹ năng sử dụng AI tạo sinh. Thí sinh đạt từ 700/1.000 điểm được cấp chứng nhận điện tử. Mỗi trường chọn tối đa 15 nhóm (3-5 học sinh/nhóm) vào vòng loại quốc gia.
Vòng loại Quốc gia dự kiến diễn ra ngày 14/3/2027, kiểm tra khả năng sử dụng ChatGPT, Gemini, viết prompt, kiểm chứng kết quả và ứng dụng AI có trách nhiệm. Thí sinh đạt từ 700 điểm được cấp chứng chỉ quốc tế Generative AI Foundations; 40 nhóm xuất sắc nhất vào chung kết.
Vòng chung kết tổ chức ngày 11/4/2027 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Các đội sẽ thông qua các bài thi quốc tế AI - IT Specialist, sau đó 10 nhóm xuất sắc nhất thực hiện dự án AI để tranh giải.
Ban tổ chức tài trợ toàn bộ chi phí bài thi, chứng chỉ quốc tế từ vòng loại quốc gia; đồng thời cung cấp miễn phí tài liệu ôn tập và hướng dẫn trực tuyến. Tổng giải thưởng 280 triệu đồng, trong đó giải nhất trị giá 100 triệu đồng.
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