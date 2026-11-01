Viettel phát động cuộc thi AI quốc tế, hướng tới 500.000 học sinh THPT

(VTC News) -

Sáng 31/10, tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam chính thức phát động AI or Behind - cuộc thi trí tuệ nhân tạo (AI) chuẩn quốc tế dành cho học sinh THPT trên toàn quốc.

Một trong những điểm nổi bật của cuộc thi đó là việc tất cả các vòng thi đều được Ban tổ chức sử dụng hệ thống bài thi đánh giá năng lực AI theo chuẩn quốc tế do Tập đoàn Pearson Certiport - đơn vị khảo thí công nghệ thông tin hàng đầu thế giới cung cấp với mạng lưới hơn 14.000 trung tâm khảo thí ủy quyền tại gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổ chức hàng triệu lượt thi mỗi năm.

Cuộc thi AI or Behind là cuộc thi về AI chuẩn quốc tế đầu tiên dành cho học sinh THPT cả nước, được tổ chức hoàn toàn miễn phí.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo - chia sẻ: “AI or Behind không chỉ là một cuộc thi, đây còn là một hoạt động giáo dục rất kịp thời, quy mô rộng trên toàn quốc, tiệm cận các nội dung đang triển khai trong giáo dục phổ thông tại Việt Nam và theo chuẩn quốc tế; để các em học sinh có cơ hội trải nghiệm, phát huy thế mạnh, đam mê qua sân chơi này”.

Ông Thái Văn Tài kỳ vọng, từ sân chơi này, các em học sinh sẽ thêm tự tin vào khả năng của bản thân, biết vận dụng AI để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng và sẵn sàng bước vào tương lai không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số.

Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo - phát biểu tại sự kiện.

Cuộc thi góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông.

Theo ông Võ Thanh Hải - Trưởng Ban Thương hiệu và Truyền thông Viettel - có một thực tế rõ ràng là AI không thay thế con người, nhưng những người biết sử dụng AI thành thạo và sáng tạo chắc chắn sẽ thay thế những người đứng ngoài làn sóng này.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi.

“Dùng AI có trách nhiệm thực ra không phải là một điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những việc rất nhỏ mỗi ngày của các em: đó là coi AI như một người bạn gợi mở ý tưởng, hỗ trợ việc tự học, chứ không để AI làm mất đi thói quen tự suy nghĩ. Hãy luôn biết cẩn trọng kiểm tra lại xem các thông tin mà AI tạo ra có thực sự chính xác hay không và luôn nhớ rằng: AI có thể rất thông minh, nhưng sự chăm chỉ, tư duy độc lập của chính các em mới là điều quan trọng nhất”, ông Võ Thanh Hải lưu ý.

Các em học sinh tìm hiểu và đăng ký tham gia cuộc thi ngay tại lễ phát động.

Đồng quan điểm, ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch IIG cho rằng AI đang chuyển từ một khái niệm công nghệ thành kỹ năng thiết yếu trong kỷ nguyên số, tạo ra những thay đổi sâu rộng trong nhiều ngành nghề, đặc biệt là cách thế hệ trẻ học tập, làm việc và tiếp cận tri thức.

Với tiêu chí “Không AI bị bỏ lại phía sau”, cuộc thi hướng tới tạo một sân chơi học thuật uy tín, giúp học sinh ở mọi địa phương tiếp cận và ứng dụng AI an toàn, có trách nhiệm và hiệu quả ngay từ ghế nhà trường.

Mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện để 500.000 học sinh THPT trên cả nước tiếp cận các chuẩn đánh giá năng lực AI quốc tế, qua đó phát hiện và bồi dưỡng tài năng công nghệ trẻ.