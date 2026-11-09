Mở đăng ký tự do 11 tên miền cấp hai '.vn' có 2 ký tự từ 11/11

(VTC News) -

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có thông báo mở đăng ký tự do đối với 11 tên miền cấp hai có hai ký tự dưới ”.vn” từ 8h30 ngày 11/11. Đây là lần đầu nhóm tên miền này được chuyển sang hình thức đăng ký trực tiếp sau hai lần đấu giá không thành.

Danh sách gồm pi.vn, r0.vn, p1.vn, i2.vn, p4.vn, x4.vn, d5.vn, t7.vn, 0m.vn, 4w.vn và 7i.vn.

Theo điểm c khoản 5 Điều 50 Luật Viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam ”.vn” sau hai lần đấu giá không thành được cấp trực tiếp theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân đăng ký trước được xét cấp trước.

Với quy định này, 11 tên miền trên sẽ được đăng ký như các tên miền thông thường khác, thay vì tiếp tục phân bổ thông qua đấu giá. Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu có thể thực hiện thủ tục tại các nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam ”.vn”.

Thông tin về danh sách và quy trình đăng ký được VNNIC công bố tại địa chỉ https://daugiatenmien.gov.vn/ten-mien-giai-phong.

Tên miền cấp hai có hai ký tự dưới ”.vn” là nhóm tài nguyên Internet đặc thù, có số lượng tổ hợp hữu hạn. Nhờ độ ngắn gọn, dễ ghi nhớ, những tên miền này có thể được sử dụng làm địa chỉ website, hệ thống email hoặc nền tảng cung cấp dịch vụ trực tuyến của doanh nghiệp.

Chẳng hạn, pi.vn có thể gợi liên tưởng đến hằng số toán học Pi, phù hợp với các hoạt động công nghệ và giáo dục STEM. Trong khi đó, i2.vn có thể được sử dụng để truyền tải thông điệp về trí tuệ và đổi mới sáng tạo; t7.vn gợi cách gọi quen thuộc của ngày thứ Bảy.

Theo VNNIC, giá trị của các tên miền không chỉ nằm ở cách diễn giải hai ký tự mà còn phụ thuộc vào sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu được xây dựng trên địa chỉ đó.

Trước đây, theo Luật Viễn thông, quyền sử dụng nhóm tên miền này được đưa ra đấu giá nhằm bảo đảm việc phân bổ tài nguyên Internet công khai, minh bạch. Việc chuyển sang cấp trực tiếp sau hai lần đấu giá không thành tạo thêm cơ hội khai thác các tên miền chưa được phân bổ.

VNNIC cho biết việc mở đăng ký nhằm đưa tài nguyên Internet quốc gia vào sử dụng hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân phát triển sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số.