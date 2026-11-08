Việt Nam thuộc nhóm quốc gia cải thiện đáng kể về hạ tầng chất lượng

(VTC News) -

Dẫn thông tin về Chỉ số Hạ tầng chất lượng cho phát triển bền vững (QI4SD) năm 2026 vừa được UNIDO công bố tại Diễn đàn Chất lượng toàn cầu 2026 diễn ra ngày 4-6/11 tại Vienna (Áo), Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết Việt Nam đạt 52,8 điểm, xếp thứ 47 trong tổng số 170 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá.

So với kỳ đánh giá năm 2024, điểm số của Việt Nam tăng 1,6 điểm, từ 51,2 lên 52,8 điểm, trong khi thứ hạng giảm từ 42 xuống 47. Một phần nguyên nhân là số quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đánh giá tăng từ 155 lên 170.

Tuy nhiên, do thay đổi về phạm vi, chỉ tiêu và phương pháp đánh giá, điểm số giữa hai kỳ không thể so sánh trực tiếp để xác định mức tiến bộ tuyệt đối.

Việt Nam xếp thứ 47 trong số 170 quốc gia, vùng lãnh thổ về Chỉ số Hạ tầng chất lượng cho phát triển bền vững. (Nguồn: UNIDO)

Năm nay, UNIDO lần đầu sử dụng bộ chỉ số được hài hòa về phương pháp và dữ liệu để đánh giá mức độ cải thiện giữa các kỳ. Trên cơ sở này, Việt Nam được lựa chọn giới thiệu cùng Colombia, Iran, Nigeria và Uzbekistan trong nhóm quốc gia có tiến bộ đáng kể về hạ tầng chất lượng giai đoạn 2024-2026.

QI4SD được UNIDO công bố lần đầu năm 2022, gồm 37 chỉ tiêu thuộc năm lĩnh vực: tiêu chuẩn hóa, đo lường, công nhận, đánh giá sự phù hợp và chính sách chất lượng.

Khác với hạ tầng giao thông hay công trình xây dựng, hạ tầng chất lượng là hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, tổ chức và dịch vụ kỹ thuật giúp kiểm tra, đo lường, chứng nhận chất lượng, độ an toàn của sản phẩm và dịch vụ.

Đại diện Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đánh giá sự ghi nhận của UNIDO là “tín hiệu tích cực”, phản ánh những nỗ lực đầu tư phát triển hệ thống tiêu chuẩn, đo lường, công nhận và đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam.

Khi các nền kinh tế chuyển đổi theo hướng xanh và số hóa, hạ tầng chất lượng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất, bảo đảm an toàn sản phẩm và tạo thuận lợi thương mại.

Đặc biệt, với các ngành xuất khẩu như dệt may, nông sản, thực phẩm và sản phẩm công nghiệp, việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực đo lường, truy xuất nguồn gốc và chứng nhận chất lượng giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Kết quả QI4SD 2026 cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục gắn phát triển hạ tầng chất lượng với nhu cầu sản xuất, kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia chuỗi cung ứng quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam.