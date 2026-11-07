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Xuất bản ngày 07/11/2026 12:00 AM
Xuất bản ngày 07/11/2026 12:00 AM

'Tỉ lệ' hay 'tỷ lệ': Cả hai cách viết đều đúng chính tả?

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

“Tỉ lệ” và “tỷ lệ” đều xuất hiện trong sách báo, văn bản và đời sống hằng ngày, vậy đâu mới là cách viết đúng chính tả?

Trong tiếng Việt, có những từ ngữ khiến nhiều người băn khoăn khi viết, dù cách phát âm hoàn toàn giống nhau. “Tỉ lệ” và “tỷ lệ” là một trong những trường hợp như vậy.

Cả hai cách viết “tỉ lệ” và “tỷ lệ” đều xuất hiện trong một số từ điển tiếng Việt. Sự khác biệt giữa hai cách viết nằm ở việc sử dụng “i” hay “y” sau phụ âm “t”.

Theo nghĩa thông dụng, “tỉ lệ” hoặc “tỷ lệ” được hiểu là mối quan hệ so sánh về số lượng, kích thước hoặc giá trị giữa hai hay nhiều yếu tố, thường được biểu thị bằng phân số, dấu hai chấm hoặc phần trăm.

Trong lĩnh vực hội họa và bản đồ, “tỉ lệ” hoặc “tỷ lệ” còn chỉ mức thu nhỏ của hình vẽ hoặc bản đồ so với kích thước thực tế.

“Tỉ lệ” hay “tỷ lệ” đều được chấp nhận? (Ảnh: AI)

“Tỉ lệ” hay “tỷ lệ” đều được chấp nhận? (Ảnh: AI)

Theo bạn, “tỉ lệ” hay “tỷ lệ” mới là cách viết chính xác? Hãy để lại câu trả lời của mình ở phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

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