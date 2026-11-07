'Tỉ lệ' hay 'tỷ lệ': Cả hai cách viết đều đúng chính tả?

(VTC News) -

Trong tiếng Việt, có những từ ngữ khiến nhiều người băn khoăn khi viết, dù cách phát âm hoàn toàn giống nhau. “Tỉ lệ” và “tỷ lệ” là một trong những trường hợp như vậy.

Cả hai cách viết “tỉ lệ” và “tỷ lệ” đều xuất hiện trong một số từ điển tiếng Việt. Sự khác biệt giữa hai cách viết nằm ở việc sử dụng “i” hay “y” sau phụ âm “t”.

Theo nghĩa thông dụng, “tỉ lệ” hoặc “tỷ lệ” được hiểu là mối quan hệ so sánh về số lượng, kích thước hoặc giá trị giữa hai hay nhiều yếu tố, thường được biểu thị bằng phân số, dấu hai chấm hoặc phần trăm.

Trong lĩnh vực hội họa và bản đồ, “tỉ lệ” hoặc “tỷ lệ” còn chỉ mức thu nhỏ của hình vẽ hoặc bản đồ so với kích thước thực tế.

“Tỉ lệ” hay “tỷ lệ” đều được chấp nhận? (Ảnh: AI)

Theo bạn, “tỉ lệ” hay “tỷ lệ” mới là cách viết chính xác? Hãy để lại câu trả lời của mình ở phần bình luận nhé!

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