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Xuất bản ngày 04/11/2026 06:30 AM
Xuất bản ngày 04/11/2026 06:30 AM

'Chông chênh' hay 'trông trêng': Bạn chọn từ nào?

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Nhiều người phân vân không biết “chông chênh” hay “trông trêng” mới là cách viết đúng chính tả.

Trong tiếng Việt, những từ có cách phát âm gần giống nhau thường khiến người viết dễ nhầm lẫn. “Chông chênh” và “trông trêng” là một trong những trường hợp như vậy.

“Chông chênh” hay “trông trêng” viết đúng chính tả? (Ảnh minh họa)

“Chông chênh” hay “trông trêng” viết đúng chính tả? (Ảnh minh họa)

Do nét tương đồng trong cách phát âm âm “ch” và “tr” ở một số vùng miền, việc nhầm lẫn giữa hai cách viết này khá phổ biến. Bên cạnh đó, sự thiếu chú ý khi viết và ít tiếp xúc với các văn bản chuẩn mực cũng có thể khiến nhiều người mắc lỗi chính tả.

Hiểu rõ “chông chênh” hay “trông trêng” viết đúng chính tả không chỉ giúp hạn chế lỗi khi sử dụng tiếng Việt mà còn góp phần giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ.

Vậy theo bạn, “chông chênh” hay “trông trêng” mới là cách viết đúng chính tả? Hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

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