(VTC News) -

Đề bài đưa ra thử thách khá thú vị: Hãy di chuyển 2 que diêm để biến phép tính sai thành một phép tính đúng. Nghe qua có vẻ dễ dàng, nhưng không phải ai cũng tìm được đáp án ngay từ lần quan sát đầu tiên.

Đừng vội thay đổi nhiều que diêm hay tìm cách tính toán phức tạp. Đôi khi, lời giải lại nằm ngay ở một chi tiết nhỏ mà bạn có thể đã bỏ qua.

Có người chỉ mất vài giây để tìm ra cách giải, nhưng cũng có người loay hoay mãi vẫn chưa phát hiện được quy luật. Còn bạn thì sao?

Di chuyển 2 que diêm để được phép tính đúng. (Ảnh: AI)

Hãy thử quan sát thật kỹ hình ảnh, vận dụng khả năng tư duy logic và sự nhanh nhạy để giải câu đố. Bạn mất bao nhiêu giây để tìm ra đáp án chính xác? Đừng quên chia sẻ kết quả dưới phần bình luận nhé!

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