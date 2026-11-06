(VTC News) -

“Kỹ năng” và “kĩ năng” đều xuất hiện trong từ điển tiếng Việt, chỉ khả năng vận dụng kiến thức, kinh nghiệm và sự thành thạo của một người nhằm thực hiện một công việc hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể.

Sự khác biệt giữa hai cách viết nằm ở cách sử dụng chữ “y” và “i” trong cùng một âm tiết.

“Kỹ năng” được sử dụng rộng rãi trong đời sống, báo chí, tài liệu phổ thông. Trong khi đó, cách viết bằng chữ “kĩ năng” xuất hiện trong một số sách giáo khoa, tài liệu học tập và văn bản biên soạn theo những quy ước chính tả nhất định.

“Kỹ năng” hay “kĩ năng” đúng chính tả. (Ảnh minh họa: AI)

Vậy theo bạn, “kỹ năng” hay “kĩ năng” là cách viết đúng chính tả? Đừng quên để lại câu trả lời dưới phần bình luận nhé.

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