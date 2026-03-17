Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Sáng 17/3, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Mạnh Quyền đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng cho biết, việc điều động, phân công này thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với năng lực, kinh nghiệm công tác của tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền.

Đồng thời, ông Dũng bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Mạnh Quyền sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Hưng Yên phát huy tiềm năng, đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách. Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đoàn kết, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, phấn đấu xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền sinh năm 1975, quê Hà Nội, từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội.