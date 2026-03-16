Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Chiều 16/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo Quyết định, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Đỗ Thành Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Thành Trung.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, việc ông Đỗ Thành Trung được tin tưởng giao nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá, quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính.

Ông Đỗ Thành Trung được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh, phẩm chất chính trị; có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kế hoạch, đầu tư, tài chính; có phương pháp làm việc khoa học, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, có nhiều đóng góp quan trọng cho lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, tài chính.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị công tác mới, với những phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông Đỗ Thành Trung sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, kế thừa kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; cùng tập thể cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đi đầu trong xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đỗ Thành Trung phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ được Đảng giao vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước những yêu cầu ngày càng cao trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Trong thời gian tới, ông Đỗ Thành Trung cam kết chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành đầy đủ quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy.

Ông Đỗ Thành Trung nhấn mạnh sẽ nêu cao tinh thần “nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, lắng nghe, cầu thị học hỏi, kế thừa và phát huy những kết quả của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, thành phố để tập trung thực hiện và góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Ông Đỗ Thành Trung sinh năm 1976, quê quán tại tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Trước khi được chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông là Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ).