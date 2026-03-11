Lên mạng 'báo chốt CSGT', nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

(VTC News) -

Công an xã Đồng Tiến (Thanh Hoá) cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an xã vừa phát hiện một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo, chia sẻ vị trí tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng CSGT.

Nội dung bài viết mang tính chất “báo chốt”, nhằm thông tin cho người khác biết địa điểm tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Nhận định đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an xã Đồng Tiến thực hiện xác minh, làm rõ.

Qua đó, xác định người đăng tải dòng trạng thái trên là anh V.T.T (SN 1990, trú tại thôn Thị Tứ, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Quá trình làm việc với cơ quan công an, anh V.T.T. thừa nhận đăng tải bài viết nói trên lên mạng xã hội Facebook cá nhân với mục đích cảnh báo cho người thân, bạn bè trên mạng xã hội biết vị trí tổ công tác đang làm nhiệm vụ để tránh né khi tham gia giao thông.

Tại trụ sở công an, anh V.T.T. thừa nhận hành vi vi phạm và bị cơ quan công an ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 7,5 triệu đồng. (Ảnh: CA)

Căn cứ vào mức độ hành vi vi phạm, Công an xã Đồng Tiến ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh V.T.T số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

Cơ quan Công an khuyến cáo, hành vi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin “báo chốt” về hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông là vi phạm pháp luật, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Vì vậy, người dân không nên đăng tải, chia sẻ hoặc tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội có hoạt động thông báo vị trí kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông hoặc các hoạt động tương tự gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.