Pháp phát hiện kho báu năng lượng dưới lòng đất

Trong quá trình tìm kiếm khí methane tại khu vực Lorraine (đông bắc Pháp), nhóm nghiên cứu Đại học Lorraine bất ngờ ghi nhận nồng độ hydro tự nhiên cực lớn.

Công ty năng lượng Française de l'Énergie (FDE) khoan xuống độ sâu hơn 3.600 m và phát hiện mỏ ước tính chứa 34 - 46 triệu tấn hydro tự nhiên, còn gọi là "hydro trắng".

Một số đánh giá cho rằng tổng trữ lượng toàn khu vực có thể lên tới 250 triệu tấn, tương đương hơn một nửa sản lượng hydro toàn cầu mỗi năm hiện nay.

Các nhà địa chất nhận định mỏ này có thể kéo dài sang lãnh thổ Bỉ, Luxembourg và Đức, trở thành một trong những mỏ hydro tự nhiên lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đầu tư hàng tỷ USD để sản xuất hydro, phát hiện trên được đánh giá có thể mang lại lợi thế đáng kể cho châu Âu.

Khu vực nơi các nhà nghiên cứu phát hiện mỏ hydro tự nhiên ở Lorraine, Pháp. (Ảnh: Shutterstock)

Trong ngành năng lượng, hydro được phân loại theo màu sắc dựa trên cách sản xuất. Hydro xám được tạo từ khí tự nhiên và phát thải nhiều CO₂, trong khi hydro xanh được sản xuất bằng điện từ năng lượng tái tạo nhưng chi phí cao.

Khác với hai loại trên, hydro trắng hình thành tự nhiên trong lòng đất thông qua phản ứng giữa khoáng chất giàu sắt và nước ngầm dưới điều kiện áp suất, nhiệt độ cao. Khi sử dụng, loại khí này chỉ tạo ra hơi nước, không phát thải CO₂ và trong một số trường hợp có thể được bổ sung tự nhiên.

Dự án Regalor II đang được triển khai nhằm đánh giá khả năng khai thác thương mại, với sự tham gia của nhiều trường đại học và doanh nghiệp, trong đó có Saint-Gobain.

Các nghiên cứu tập trung vào công nghệ tách hydro khỏi các khí khác và kiểm soát rủi ro rò rỉ. Các chuyên gia tham gia dự án cho biết cần giai đoạn thử nghiệm kéo dài nhiều năm để đảm bảo an toàn và khả năng mở rộng.

Phát hiện này được xem là có ý nghĩa địa chính trị đối với châu Âu, trong bối cảnh khu vực vẫn phụ thuộc lớn vào nhiên liệu hóa thạch và nhập khẩu công nghệ năng lượng.

Nếu được khai thác hiệu quả, hydro trắng có thể trở thành nguồn năng lượng sạch tại chỗ, giúp tăng mức độ tự chủ và giảm tác động từ biến động thị trường toàn cầu.

Pháp vì vậy đang nổi lên như quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực hydro tự nhiên, với tiềm năng thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng của châu Âu nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn.