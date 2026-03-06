Phát hiện 7 người đánh bạc bằng xóc đĩa tại căn nhà hoang ở Hà Tĩnh

(VTC News) -

Công an xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại một căn nhà bỏ hoang ở khu vực đồi núi thuộc thôn Xuân Sơn.

Các đối tượng gồm Dương Đình Vũ (SN 2001), Trần Văn Ánh (SN 1992), Đào Viết Độ (SN 1994), Biện Văn Mỹ (SN 1989), Trần Văn Đức (SN 1991), Biện Văn Phi (SN 1986) và Dương Văn Hoài (SN 1986), cùng trú tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Đánh bạc”. (Ảnh: BHT).

Trước đó, Công an xã Toàn Lưu phát hiện một nhóm người thường xuyên lui tới một ngôi nhà hoang nằm ở khu vực hẻo lánh của thôn Xuân Sơn. Nghi vấn các đối tượng lợi dụng địa điểm vắng vẻ này để tổ chức đánh bạc nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, lực lượng công an đã tiến hành theo dõi, xác minh.

Đến chiều 2/3, Công an xã Toàn Lưu tổ chức kiểm tra đột xuất tại địa điểm nói trên và phát hiện 7 đối tượng đang tham gia sát phạt bằng hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 9,3 triệu đồng được xác định dùng để đánh bạc cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc xóc đĩa. Quá trình làm việc với cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tham gia đánh bạc.

Ngày 5/3, cơ quan chức đã khởi tố bị can đối với 7 đối tượng nói trên, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.