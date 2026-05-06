Không khí lạnh tràn về từ đêm mai, nguy cơ dông lốc và mưa đá

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ hiện mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 26-29°C.

Khoảng đêm 7/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 7/5, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-24°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21°C.

Tác động của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều 7/5 đến ngày 8/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5, Hà Tĩnh đến TP Huế mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Không khí lạnh sắp tràn về gây mưa lớn diện rộng, nguy cơ dông lốc, mưa đá.

Thời tiết Hà Nội từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5 cũng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ 8/5, khu vực này trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất dao động 22-24°C.

Trong mưa dông khả năng cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ gần sáng 8/5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng biển cao 1-2m, biển động. Từ chiều tối và đêm 8/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Dự báo xa hơn, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ giữa năm 2026, khả năng rất cao xuất hiện El Nino (80-90%), có thể đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm (20-25%) và kéo dài sang năm 2027.

Mưa lớn cục bộ, cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị, đặc biệt tại khu vực miền núi và địa hình dốc.

Nắng nóng trong năm nay được dự báo nhiều và gay gắt hơn so với trung bình, mưa và bão ít hơn nhưng hiện tượng dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa và hiện tượng mưa lớn cục bộ cũng có thể xuất hiện nhiều.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn ở mức cao, đặc biệt tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026-2027. Tình trạng thiếu nước cũng có thể xảy ra trên diện rộng trong những tháng đầu năm 2027.

Đáng chú ý, trong các kỳ El Nino, dù tổng lượng mưa có xu hướng giảm, vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ, mưa cực đoan trong thời gian ngắn, gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị.

Về hoạt động trên biển, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, song cần đề phòng các cơn bão mạnh, có quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và có thể gây tác động lớn trong thời gian ngắn.