Sau Grab, đến lượt Be tăng giá cước, phí

Cụ thể, hãng xe công nghệ Be cho biết, từ ngày 8/5 sẽ tăng cước phí dịch vụ đối với một số dịch vụ trên nền tảng sau 5 năm duy trì cước phí ổn định.

“Trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng tăng, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, việc điều chỉnh này được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập của đối tác tài xế với mức tăng dự kiến từ 2% - 11% trên mỗi chuyến xe/đơn hàng. Bên cạnh đó, BE sẽ tiếp tục nâng cấp dịch vụ, phát triển tính năng công nghệ và triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm tối ưu trải nghiệm cũng như chi phí sử dụng dịch vụ cho khách hàng”, hãng này thông báo.

Với biểu phí mới, giá cước tối thiểu cho 2km đầu tiên của dịch vụ xe gắn máy là 13.817 đồng. Trong 12km tiếp theo, giá cước tăng thêm từ 4.600 - 5.400 đồng/km.

Nhiều hãng xe công nghệ đồng loạt tăng giá cước. (Ảnh minh họa).

Đối với dịch vụ taxi, giá cước 2km đầu tiên dao động 31.500 - 38.400 đồng, áp dụng cho xe 4 chỗ, 7 chỗ và dịch vụ plus. Trong 12km tiếp theo, giá cước tăng thêm từ 11.000 - 14.000 đồng/km.

Giá cước nêu trên chưa bao gồm phí cầu đường, phà, bến bãi, phí sân bay và các loại phụ phí khác (nếu có). Bên cạnh giá cước cơ sở, giá cước linh hoạt có thể được áp dụng khi nhu cầu đặt dịch vụ biến động theo khu vực và thời điểm khác nhau trong ngày.

“Trong trường hợp chuyến xe/đơn hàng kết thúc sớm hơn dự kiến, mức giá vẫn được tính theo chính sách hiện hành. Giá cước cụ thể của mỗi chuyến đi/đơn hàng sẽ được hiển thị trên ứng dụng Be trước khi khách hàng đặt dịch vụ”, hãng này thông tin.

Trước đó, từ ngày 28/4, Grab cũng điều chỉnh một số loại phí trên nhiều dịch vụ. Với dịch vụ xe máy, phí nền tảng được áp dụng ở mức 3.000 đồng/cuốc. Với nhóm dịch vụ 4 bánh, không gồm taxi, phí nền tảng dao động 5.000 - 19.000 đồng, tùy khu vực đón khách và quãng đường di chuyển.

Grab cho biết việc điều chỉnh phí nhằm duy trì vận hành cho nền tảng, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến kỹ thuật, tăng thêm nhiều tính năng cũng như đưa ra các chương trình ưu đãi. Việc điều chỉnh phí cũng giúp Grab có thể tăng cường triển khai các chương trình hỗ trợ cho cộng đồng đối tác tài xế khắp cả nước.

Với những điều chỉnh này, người dùng sẽ phải trả phí nhiều hơn cho mỗi chuyến xe, nhất là trong giờ cao điểm, ngày mưa hoặc tại các khu vực có nhu cầu đặt xe lớn.

Theo nhiều ý kiến, việc tăng phí của các ứng dụng diễn ra chậm hơn so với nhiều nhà xe, đơn vị vận tải và dịch vụ giao vận truyền thống. Trong giai đoạn giá xăng dầu tăng, việc tăng phí là khó tránh khỏi.