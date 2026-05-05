Nhà mạng mạnh tay khóa số không chính chủ, không xác thực

Bắt đầu khóa SIM sau thời hạn xác thực

Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, sau 15 ngày kể từ 15/4, những thuê bao không thực hiện việc xác thực thông tin theo yêu cầu của nhà mạng sẽ bị khóa 1 chiều và tin nhắn SMS, sau đó có thể bị khóa hai chiều và tiến tới thu hồi số nếu tiếp tục không bổ sung thông tin.

Người dùng xác thực thuê bao tại điểm giao dịch của nhà mạng.

Đại diện nhà mạng Viettel cho biết, đơn vị này đã tiến hành theo quy định, gửi thông báo yêu cầu xác thực trong khoảng 5 ngày đối với các thuê bao có dấu hiệu không chính chủ. Tuy nhiên có những thuê bao vẫn không thực hiện việc xác thực, buộc nhà mạng phải dừng cung cấp dịch vụ gọi và tin nhắn SMS chiều đi.

Nhà mạng khuyến cáo, những thuê bao bị dừng dịch vụ nếu muốn giữ số cần nhanh chóng đến các điểm giao dịch của nhà mạng để tiến hành quá trình xác thực thông tin.

Thực tế triển khai cho thấy, không ít người dùng chưa kịp xác thực do bận rộn hoặc chưa nắm rõ cách thực hiện. Anh Nguyễn Ngọc Anh (Hà Nội) cho biết đã nhận được tin nhắn yêu cầu xác thực từ giữa tháng 4 nhưng chưa hoàn tất, dẫn đến việc không thể thực hiện cuộc gọi đầu tuần này.

Sau khi bị gián đoạn liên lạc, anh phải nhờ người thân hỗ trợ xác thực qua ứng dụng của nhà mạng để tiếp tục sử dụng số thuê bao lâu năm.

Tương tự, chị Thanh Mai (TP.HCM) buộc phải đến trực tiếp cửa hàng sau kỳ nghỉ lễ để được hỗ trợ do SIM đã bị khóa.

Theo nhân viên một nhà mạng, dù đã gửi thông báo từ sớm nhưng quá trình xác thực vẫn gặp khó khăn, đặc biệt tại khu vực miền núi, vùng cao khi người dân chưa quen với thao tác trực tuyến.

Khoảng 900.000 thuê bao được xác nhận “không chính chủ”

Tại họp báo thường kỳ tháng 4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết khoảng 900.000 số điện thoại đã được người dùng xác nhận “không chính chủ” sau hai tuần triển khai.

Dữ liệu từ C06 (Bộ Công an) cũng cho thấy hơn 95 triệu thuê bao đã được đồng bộ lên hệ thống, trong đó khoảng 60 triệu thuê bao được xác nhận chính chủ. Quá trình này sẽ tiếp tục đến ngày 15/6/2026.

Những trường hợp cần xác thực ngay bao gồm người sử dụng giấy tờ cũ như CMND 9 số, hộ chiếu, giấy tờ ngành; hoặc đang dùng SIM do người khác đứng tên.

Theo quy định mới, mỗi thuê bao phải có đầy đủ 4 trường thông tin gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và sinh trắc học khuôn mặt, đồng thời phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.