Ông Trump đề xuất tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, cắt giảm chi tiêu dân sự

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và phải đối mặt với áp lực kinh tế trong nước, đặc biệt là giá năng lượng tăng cao. Theo đề xuất, ngân sách quốc phòng sẽ tăng đáng kể so với mức khoảng 1.000 tỷ USD của năm 2026, bao gồm tăng lương 5-7% cho quân nhân đang tham chiến.

Ngoài ra, ngân sách quốc phòng còn bao gồm nhiều khoản đầu tư lớn như hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng”, tăng cường nguồn cung khoáng sản thiết yếu phục vụ công nghiệp quốc phòng và 65,8 tỷ USD để đóng mới 34 tàu chiến và tàu hỗ trợ. Kế hoạch này cũng đề cập đến việc phát triển các lớp tàu chiến mới và tàu ngầm, tiếp tục ưu tiên lâu dài của chính quyền của ông Trăm trong việc mở rộng sức mạnh hải quân.

Trong khi đó, Nhà Trắng đề xuất cắt giảm mạnh chi tiêu dân sự, bao gồm việc loại bỏ hoặc thu hẹp nhiều chương trình được cho là “lãng phí” hoặc “bị lợi dụng”. Một số lĩnh vực bị nhắm tới gồm các chương trình năng lượng xanh, các sáng kiến của Bộ Tư pháp và việc cắt giảm khoảng 315 triệu USD từ Quỹ Quốc gia vì Dân chủ.

Tuy nhiên, ngân sách vẫn duy trì hoặc tăng chi cho một số lĩnh vực ưu tiên như an ninh nội địa và thực thi nhập cư. Chính quyền đề xuất chi 2,2 tỷ USD cho hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE).

Đáng chú ý, đề xuất ngân sách không đề cập đến các khoản chi bắt buộc lớn như chương trình An sinh xã hội hay chương trình bảo hiểm y tế Medicare cho người cao tuổi, vốn được coi là nhạy cảm về mặt chính trị và khó cắt giảm.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ (CBO), thâm hụt ngân sách Mỹ dự kiến đạt khoảng 1.853 nghìn tỷ USD trong năm tài chính 2026. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố tác động cụ thể của đề xuất ngân sách mới đối với mức thâm hụt này.