Ông Trump họp khẩn lãnh đạo tập đoàn quốc phòng, gấp rút sản xuất vũ khí

(VTC News) -

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch họp với lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng lớn nhất của Mỹ tại Nhà Trắng ngày 6/3 nhằm bàn cách đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí, trong bối cảnh Lầu Năm Góc cần bổ sung kho dự trữ sau các cuộc tấn công vào Iran và nhiều chiến dịch quân sự gần đây.

Các nguồn thạo tin cho biết nhà thầu quân sự lớn như Lockheed Martin và RTX (công ty mẹ của Raytheon), cùng nhiều nhà cung cấp quan trọng khác đã được mời tham dự cuộc họp tại Nhà Trắng.

Các nhà thầu quân sự lớn nhất của Mỹ đã nhận được lời mời đến họp tại Nhà Trắng ngày 6/3. (Nguồn: Reuters)

Cuộc họp cho thấy mức độ cấp bách tại Washington trong việc tăng cường kho vũ khí, sau khi chiến dịch quân sự nhằm vào Iran tiêu tốn lượng lớn đạn dược. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022 và Israel tiến hành các hoạt động quân sự ở Gaza, Mỹ đã rút khỏi kho dự trữ hàng tỷ USD vũ khí, bao gồm hệ thống pháo, đạn dược và tên lửa chống tăng.

Riêng cuộc xung đột với Iran từ ngày 28/2 đã tiêu thụ nhiều loại tên lửa tầm xa hơn so với số vũ khí mà Washington cung cấp cho Kyiv.

Theo một nguồn tin, nội dung chính của cuộc gặp sẽ là thúc ép các nhà sản xuất quốc phòng đẩy nhanh tiến độ tăng sản lượng vũ khí.

Lockheed Martin, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận, trong khi RTX từ chối đưa ra ý kiến.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai, ông Trump khẳng định Mỹ có “nguồn cung gần như vô hạn” và cho rằng các cuộc chiến có thể được tiến hành “trong thời gian dài” nhờ nguồn dự trữ này.

Áp lực tăng sản lượng vũ khí gia tăng sau các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào Iran cuối tuần qua. (Nguồn: Reuters)

Cuộc họp diễn ra khi Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg đang dẫn đầu nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm xây dựng đề xuất ngân sách bổ sung khoảng 50 tỷ USD. Đề xuất này có thể được công bố sớm nhất vào thứ Sáu.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, khoản ngân sách mới sẽ dùng để thay thế các loại vũ khí đã sử dụng trong các cuộc xung đột gần đây, đặc biệt là tại Trung Đông. Con số 50 tỷ USD hiện vẫn chỉ là ước tính ban đầu và có thể thay đổi.

Áp lực tăng sản lượng vũ khí càng gia tăng sau các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào Iran cuối tuần qua. Trong chiến dịch này, Mỹ đã sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk, tiêm kích tàng hình F-35 và các máy bay không người lái tấn công một chiều giá rẻ.

Raytheon - nhà sản xuất tên lửa Tomahawk - vừa ký thỏa thuận mới với Lầu Năm Góc để nâng sản lượng lên 1.000 quả mỗi năm. Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến mua 57 tên lửa Tomahawk trong năm 2026, với giá trung bình khoảng 1,3 triệu USD mỗi quả.

Chính quyền Trump cũng đang gia tăng sức ép đối với các nhà thầu quốc phòng, yêu cầu họ ưu tiên thực hiện hợp đồng sản xuất thay vì phân phối lợi nhuận cho cổ đông.

Tháng 1 vừa qua, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu xác định các nhà thầu bị cho là chậm tiến độ hoặc kém hiệu quả trong thực hiện hợp đồng nhưng vẫn chi trả lợi nhuận cho cổ đông.

Lầu Năm Góc dự kiến sẽ công bố danh sách các nhà thầu hoạt động kém hiệu quả. Những công ty bị nêu tên sẽ có 15 ngày để nộp kế hoạch khắc phục được hội đồng quản trị phê duyệt. Nếu kế hoạch không đạt yêu cầu, Lầu Năm Góc có thể áp dụng các biện pháp mạnh hơn, bao gồm chấm dứt hợp đồng.