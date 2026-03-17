Ông Trump chỉ trích đồng minh không mặn mà hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump bày tỏ không hài lòng với một số đồng minh của Mỹ khi họ từ chối hoặc chưa cam kết điều tàu chiến tham gia hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, "yết hầu" năng lượng thế giới.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Mỹ đã kêu gọi các quốc gia hỗ trợ đảm bảo an ninh cho hoạt động vận tải dầu mỏ qua khu vực đang căng thẳng này.

“Rất nhiều quốc gia nói với tôi rằng họ đang trên đường tham gia. Một số rất nhiệt tình, nhưng một số thì không”, ông cho biết. “Có những quốc gia mà chúng tôi đã giúp đỡ trong rất nhiều năm, bảo vệ họ khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài, nhưng họ lại không mấy hào hứng. Và mức độ nhiệt tình đó có ảnh hưởng với tôi”.

Ông Trump cũng cho biết có những quốc gia mà Mỹ đang duy trì hàng chục nghìn binh sĩ để bảo vệ, song họ vẫn không muốn tham gia chiến dịch.

“Có nước mà chúng tôi có 45.000 binh sĩ đang bảo vệ họ. Khi chúng tôi hỏi: ‘Các bạn có tàu rà phá thủy lôi không?’, họ trả lời: ‘Chúng tôi không muốn tham gia, thưa ngài’”, ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, nhiệm vụ hải quân nhằm bảo vệ tàu chở dầu qua eo biển Hormuz thực chất là “một nhiệm vụ rất nhỏ”, ngay cả khi Iran vẫn tiếp tục tấn công tàu chở dầu trong khu vực.

Ông Trump cũng cho rằng từ lâu ông đã dự đoán các đồng minh sẽ không hỗ trợ Mỹ khi Washington cần.

“Tôi từ lâu đã chỉ trích việc Mỹ phải bảo vệ nhiều quốc gia, vì tôi biết rằng khi chúng tôi cần sự giúp đỡ, họ sẽ không ở đó", ông nói.

Mỹ tuyên bố đã tấn công hơn 7.000 mục tiêu tại Iran

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran vẫn đang diễn ra “toàn lực” trong những ngày gần đây.

Theo ông, kể từ khi xung đột bùng phát, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 7.000 mục tiêu trên khắp lãnh thổ Iran, chủ yếu là các cơ sở quân sự và thương mại.

Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc tấn công đã giúp giảm khoảng 90% số vụ phóng tên lửa đạn đạo và 95% các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ phía Iran.

Ông cũng cho biết quân đội Mỹ trong ngày 16/3 đã tấn công ba cơ sở sản xuất tên lửa và máy bay không người lái tại Iran.

Ngoài ra, theo ông Trump, hơn 100 tàu hải quân Iran đã bị đánh chìm hoặc phá hủy trong khoảng hai tuần rưỡi qua.

Mỹ tránh đánh vào cơ sở dầu mỏ chiến lược của Iran

Ông Trump cũng tiết lộ quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Iran.

Theo ông, các cuộc không kích đã “phá hủy gần như mọi thứ” trên đảo, ngoại trừ các cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

“Chúng tôi đã tấn công đảo Kharg và phá hủy mọi thứ trên đảo, ngoại trừ khu vực dầu mỏ - tôi gọi đó là các đường ống”, ông nói.

Tổng thống Mỹ cho biết Washington cố tình tránh đánh vào các cơ sở dầu mỏ để giữ khả năng tái thiết Iran trong tương lai, nhưng không loại trừ khả năng tấn công các mục tiêu này.

“Chúng tôi để lại các đường ống. Chúng tôi có thể phá hủy chúng chỉ trong năm phút nếu muốn", ông nói, đồng thời cảnh báo rằng quyết định này “có thể sẽ không kéo dài”.

Theo các quan chức quân sự Mỹ, các cuộc tấn công vào Đảo Kharg chủ yếu nhắm vào kho chứa thủy lôi hải quân, hầm chứa tên lửa và các cơ sở hạ tầng quân sự khác.

Dù có diện tích nhỏ, đảo Kharg được xem là “huyết mạch kinh tế” của Iran, xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này, do đó bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở dầu mỏ tại đây đều có nguy cơ làm leo thang mạnh xung đột trong khu vực.