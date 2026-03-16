Ông Trump cảnh báo tương lai tồi tệ cho NATO nếu không hỗ trợ Mỹ

(VTC News) -

Theo Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng NATO sẽ có “tương lai rất tồi tệ” nếu các đồng minh của Mỹ không hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời gửi thông điệp thẳng thắn tới các quốc gia châu Âu yêu cầu họ tham gia vào nỗ lực chiến dịch của ông liên quan đến Iran.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông có thể trì hoãn cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối tháng này nếu Bắc Kinh không giúp mở lại tuyến đường biển chiến lược này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Ông Trump nói rằng các nước hưởng lợi từ eo biển Hormuz nên góp sức đảm bảo an ninh tại đây, và ông cho rằng châu Âu và Trung Quốc phụ thuộc nặng vào dầu mỏ từ Vùng Vịnh, không giống như Mỹ.

“Nếu không có phản hồi, hoặc phản hồi tiêu cực, tôi nghĩ điều đó sẽ rất tệ cho tương lai của NATO", ông Trump nói với Financial Times, chỉ một ngày sau khi kêu gọi Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh tham gia một “nỗ lực chung” để mở lại điểm nghẽn vận tải dầu.

Iran trên thực tế đã đóng eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch hơn hai tuần trước, làm dấy lên lo ngại về cú sốc giá dầu mới cho kinh tế toàn cầu. Nỗ lực của Mỹ nhằm mở lại tuyến đường biển này đến nay phần lớn thất bại.

Giá dầu quốc tế đã tăng lên 106 USD/thùng vào tối 15/3, khoảng 45% kể từ khi xung đột bắt đầu.

Khi được hỏi cụ thể Mỹ cần hỗ trợ gì, ông Trump trả lời: “Bất cứ điều gì cần thiết". Ông cho rằng các nước đồng minh nên gửi tàu rà phá thủy lôi, vì châu Âu có nhiều tàu loại này hơn Mỹ.

Ngoài ra, ông cũng muốn có lực lượng đặc nhiệm hoặc hỗ trợ quân sự để tiêu diệt các lực lượng đang gây rối bằng drone và thủy lôi.

Sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, ông Trump tỏ ra đặc biệt thất vọng với phản ứng của Anh.

“Anh có thể được xem là đồng minh số một… nhưng khi tôi yêu cầu họ tham gia, họ không muốn”. Theo ông Trump, Anh chỉ đề nghị gửi hai tàu sau khi Mỹ đã gần loại bỏ mối đe dọa từ Iran.