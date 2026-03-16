WSJ: Mỹ chuẩn bị công bố liên minh hộ tống tàu qua eo biển Hormuz

Theo Wall Street Journal (WSJ), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang lên kế hoạch công bố trong tuần này về việc nhiều quốc gia đã đồng ý thành lập liên minh để hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

WSJ trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết kế hoạch này đang được chuẩn bị. Tuy nhiên, việc các hoạt động hộ tống có bắt đầu ngay trong khi xung đột vẫn đang diễn ra hay sẽ hoãn lại đến sau khi giao tranh kết thúc vẫn còn đang được thảo luận.

Nhà Trắng từ chối bình luận về các câu hỏi liên quan. Trước đó, Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Một số quốc gia – đặc biệt là những nước bị ảnh hưởng bởi nỗ lực của Iran nhằm phong tỏa eo biển Hormuz – sẽ điều tàu chiến cùng với Mỹ để giữ cho eo biển luôn mở và đảm bảo an toàn”. Ông đã đề cập đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh và Pháp.

Tàu chở dầu Shenlong Suezmax mang cờ Liberia, chở đầy dầu thô của Ả-rập Xê Út, cập cảng sau khi đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran.

Các nước phản ứng thận trọng

5 quốc gia được ông Trump đưa ra lời yêu cầu đều phản ứng khá dè dặt. Theo NBC và The New York Times, Nhật Bản, một đồng minh quan trọng của Mỹ ở khu vực Ấn Độ–Thái Bình Dương, chưa đưa ra lập trường chính thức.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói với NHK: “Nhật Bản tự quyết định phản ứng của mình, và nguyên tắc cơ bản là đánh giá độc lập”. Cơ quan này cũng cho biết Nhật Bản sẽ không lập tức điều tàu chiến theo yêu cầu của ông Trump. Vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Nhật–Mỹ ở Washington vào ngày 19/3.

Trong khi đó, Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ nói với CNN rằng Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch.

Pháp và Anh cũng chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó từng đề cập khả năng hộ tống tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết trên mạng xã hội X rằng tàu chiến Pháp hiện sẽ duy trì tư thế phòng thủ tại phía đông Địa Trung Hải.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Năng lượng Anh Ed Miliband nói với Sky News: “Cách chắc chắn nhất để mở lại eo biển Hormuz là chấm dứt cuộc xung đột này”. Ông cho biết Anh đang thảo luận với các đồng minh, bao gồm Mỹ, về hình thức hỗ trợ có thể cung cấp.

Tại Hàn Quốc, Phủ Tổng thống (Nhà Xanh) cho biết: “Chúng tôi sẽ trao đổi chặt chẽ với Mỹ và xem xét thận trọng vấn đề này để đưa ra quyết định”. Nhà Xanh cũng nói thêm rằng họ đang theo dõi sát các phát biểu của Tổng thống Trump trên mạng xã hội, đồng thời xem xét toàn diện và tìm kiếm nhiều biện pháp khác nhau để bảo vệ công dân, đảm bảo an toàn cho các tuyến vận chuyển năng lượng, theo dõi chặt chẽ tình hình Trung Đông và động thái của các quốc gia liên quan.