Xuất bản ngày 30/04/2026 10:21 PM
Pháo hoa rực sáng bầu trời TP.HCM tối 30/4

Tối 30/4, hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về trung tâm thành phố để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp này, TP.HCM tổ chức tổng cộng 8 điểm bắn pháo hoa, gồm 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp, phân bố tại nhiều khu vực khác nhau. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 30/4; riêng điểm Cần Giờ diễn ra trong 5 phút, từ 21h đến 21h05 cùng ngày.

Ba điểm bắn tầm cao gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa). Năm điểm tầm thấp đặt tại Địa đạo Củ Chi, Công viên Đầm Sen, tòa tháp Saigon Marina IFC, Khu biệt thự Kim Long và khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đông đảo người dân đến sớm để thưởng thức chương trình âm nhạc quy mô lớn trong khuôn khổ chương trình “Non sông thống nhất".

Tại công viên bến Bạch Đằng, nhiều gia đình mang theo bạt, áo mưa, đồ ăn trải trên thảm cỏ để ăn uống, chờ đến 21h thưởng ngoạn màn pháo hoa từ bờ sông Sài Gòn và các sà lan trên sông.

Dù nhiều lần xem pháo hoa tại TP.HCM dịp 30/4, chị Ngô Kiều My (ngụ quận 6) vẫn háo hức như lần đầu. Chị cho biết, không gì vui hơn khi được nghe tiếng pháo hoa vang lên đúng ngày giải phóng đất nước.

Đúng 21h ngày 30/4, pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM trong tiếng reo hò và những tràng vỗ tay của hàng nghìn người dân.

Những chùm pháo hoa tầm cao bung nở rực rỡ trên bầu trời TP.HCM, tạo nên khoảnh khắc đầy cảm xúc trong đêm 30/4.

Các loạt pháo được bắn liên tục trong 15 phút, tạo nên màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn.

Những dải pháo rực sáng kết hợp màu sắc đa dạng, tạo hình đẹp mắt giữa không gian đêm.

Từ khu vực trung tâm, người dân dễ dàng quan sát pháo hoa tầm cao với góc nhìn rộng và thoáng.

Màn trình diễn pháo hoa nhân ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ mang đến cảm xúc đặc biệt cho người dân TP.HCM mà còn để lại ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế.

Cả bầu trời như bừng sáng trong những giây phút cuối của màn pháo hoa.

Lương Ý
