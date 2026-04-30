Ukraine đề xuất lệnh ngừng bắn dài hạn với Nga

Ngày 30/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang đề xuất với Nga lệnh ngừng bắn dài hạn sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị thỏa thuận ngừng bắn tạm thời để kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Đề xuất này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào 29/4, trong đó nhà lãnh đạo Nga bày tỏ sẵn sàng tạm ngừng giao tranh xung quanh lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Trước đó, Moskva thu hẹp quy mô cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng theo kế hoạch - một sự kiện thường niên phô trương sức mạnh quân sự dự kiến ​​của nước này trong bối cảnh lo ngại về cuộc tấn công tiềm tàng từ Ukraine.

"Chúng tôi sẽ làm rõ chính xác vấn đề này là gì, liệu đó chỉ là vài giờ đảm bảo an ninh cho cuộc diễu hành ở Moskva hay là điều gì đó hơn thế nữa. Đề xuất của chúng tôi là lệnh ngừng bắn lâu dài, an ninh đáng tin cậy và được đảm bảo cho người dân cùng nền hòa bình bền vững", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng chỉ thị các nhà đàm phán liên hệ với phía Mỹ để làm rõ đề xuất từ phía Mosva.

Những phát biểu của Tổng thống Ukraine nhấn mạnh nỗ lực không ngừng của Kiev nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và bền vững hơn sau khi Nga nhiều lần bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện, thay vào đó đề xuất thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn và có giới hạn.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ thêm ông Putin sẽ đơn phương tuyên bố ngừng bắn và không cần Kiev phản hồi. Theo ông Peskov, đề xuất này chỉ áp dụng đến ngày 9/5, dù ông Putin vẫn chưa xác định thời điểm chính xác thoả thuận có hiệu lực và hết hạn.

Trước đó, Ukraine cáo buộc Nga nhiều lần vi phạm "thỏa thuận ngừng bắn", bao gồm cả thỏa thuận ngừng bắn được cho là diễn ra trong dịp Lễ Phục Sinh khi Kiev ghi nhận hơn 400 vụ vi phạm.

Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc hơn 2 tháng với trọng tâm ngoại giao của Washington chuyển sang cuộc xung đột với Iran và nỗ lực giải quyết liên quan.

Cuộc đàm phán ba bên mới nhất giữa Ukraine, Nga và Mỹ diễn ra vào 16/2. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào cuối tháng 2 nhưng bị hoãn lại ngay trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Trong khi Kiev đang tìm cách nối lại đàm phán, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết cuộc đàm phán với Ukraine hiện không phải là ưu tiên hàng đầu của Moskva.

Ukraine cho rằng việc đóng băng chiến tuyến hiện tại là cơ sở thực tế nhất cho thỏa thuận ngừng bắn, trong khi Mosva tiếp tục nhấn mạnh lực lượng Ukraine phải rút khỏi một số khu vực ở Donbas như điều kiện cho thỏa thuận nào - yêu cầu mà Kiev bác bỏ.