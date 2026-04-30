Tổng thống Trump đăng bài, đổi tên eo biển Hormuz thành ‘eo biển Trump’

Ngày 30/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đăng tải hình ảnh chỉnh sửa tên của eo biển Hormuz thành tên "eo biển Trump". Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, đàm phán Mỹ - Iran đình trệ và tuyến vận tải dầu mỏ qua eo Hormuz vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng.

Dù chưa có động thái chính thức nào nhằm thay đổi tên eo biển Hormuz, nhưng quá trình này đòi hỏi sự đồng thuận quốc tế và nằm ngoài thẩm quyền của Mỹ. Bài đăng của ông Trump cũng nhấn mạnh cách sử dụng ngôn từ mạnh mẽ và việc xây dựng thương hiệu đặc trưng nhà lãnh đạo Mỹ trong lĩnh vực quan hệ quốc tế.

Hình ảnh do ông Trump đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, ông Trump cũng đe dọa Iran trên Truth Social bằng bài đăng kèm theo hình ảnh do AI tạo ra, cho thấy ông Trump cầm súng với các vụ nổ phía sau, cùng dòng chữ: “Không làm người tử tế nữa”.

Trong những tuần gần đây, căng thẳng có xu hướng leo thang sau khi Iran tuyên bố kiểm soát Hormuz và Mỹ đáp trả bằng lệnh phong toả cảng biển Tehran. Hành động của hai bên làm dấy lên lo ngại trong cả đồng minh và đối thủ về thương mại, an ninh hàng hải, nguy cơ leo thang xung đột.

Cùng ngày, giá dầu toàn cầu tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2022, tiếp tục lập đỉnh mới so với mức giá 120 USD/thùng vào sáng 30/4.

Axios cũng đưa tin rằng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ dự kiến sẽ trình bày với ông Trump các kế hoạch cho khả năng hành động quân sự với Iran, dẫn nguồn từ hai người am hiểu vấn đề.

Trước đó, ông Trump được cho là bác bỏ đề xuất của Tehran về việc mở lại eo biển Hormuz, cho thấy việc phong tỏa hải quân sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được một thỏa thuận rộng hơn.

Goldman Sachs ước tính rằng lượng dầu xuất khẩu qua “điểm nghẽn” eo biển Hormuz giảm xuống chỉ còn 4% so với mức bình thường, trong khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ và việc phong tỏa của Mỹ tiếp tục siết chặt nguồn cung.