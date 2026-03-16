Iran chuẩn bị gì để đối phó kịch bản Mỹ đổ bộ đánh chiếm đảo Kharg?

Kịch bản Mỹ đổ bộ

Những tín hiệu quân sự dồn dập tại Trung Đông đang làm dấy lên khả năng Mỹ triển khai chiến dịch đổ bộ nhằm vào đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất của Iran ở Vịnh Ba Tư.

Tuyên bố gần đây của Tổng thống Donald Trump cho rằng các cuộc không kích của Mỹ đã phá hủy “toàn bộ mục tiêu quân sự” trên đảo càng làm gia tăng suy đoán rằng Washington đang mở đường cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn hơn.

Đảo Kharg chỉ khoảng 8 km chiều dài và 5 km chiều rộng, nằm cách bờ biển Iran khoảng 25 km và cách thành phố Bushehr 57 km. Tuy nhỏ về diện tích, nhưng hòn đảo này lại giữ vai trò sống còn đối với nền kinh tế Iran, khi từ 80% đến 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này được trung chuyển qua các cảng và bể chứa tại đây trước khi lên tàu chở dầu.

Theo nhiều nguồn tin quân sự, Lầu Năm Góc đã điều động một đơn vị viễn chinh của Thủy quân lục chiến Mỹ tới Trung Đông. Một lực lượng kiểu này thường bao gồm nhiều tàu chiến cùng khoảng 4.000-5.000 binh sĩ, đủ khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công đổ bộ quy mô vừa.

Trung tâm của đội hình này có thể là tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli - một chiến hạm dài hơn 250 mét, lượng giãn nước khoảng 45.000 tấn, có khả năng mang theo trực thăng, máy bay cất hạ cánh thẳng đứng F-35B cùng lực lượng Thủy quân lục chiến và xe bọc thép.

Với cấu hình này, USS Tripoli hoạt động như một “tàu sân bay hạng nhẹ”, đóng vai trò căn cứ không quân di động để hỗ trợ chiến dịch đổ bộ.

Trong kịch bản được các chuyên gia phân tích, chiến dịch có thể bắt đầu bằng các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào sân bay, bến cảng và hệ thống phòng thủ trên đảo. Các máy bay ném bom chiến lược B-1B và B-52H được triển khai tới các căn cứ ở châu Âu và Ấn Độ Dương có thể tham gia bằng cách phóng tên lửa hành trình tầm xa từ ngoài không phận Iran.

Mỗi chiếc B-52H có thể mang tới hơn 30 tấn vũ khí, trong khi B-1B có khả năng mang tới khoảng 34 tấn bom và tên lửa, cho phép tiến hành các đòn tấn công phủ đầu với mật độ hỏa lực rất lớn.

Sau khi hệ thống phòng thủ trên đảo bị vô hiệu hóa, lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ có thể tiến hành đổ bộ bằng trực thăng và tàu đổ bộ từ các chiến hạm ngoài khơi.

Mục tiêu chính được cho là kiểm soát các cảng dầu và cơ sở xuất khẩu, qua đó tạo sức ép buộc Iran phải mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz - nơi khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua mỗi năm.

Iran chuẩn bị đối phó ra sao?

Tuy nhiên, việc chiếm giữ Kharg được cho là sẽ không hề dễ dàng. Iran từ lâu đã xem hòn đảo này là mục tiêu chiến lược cần được bảo vệ chặt chẽ. Ngoài lực lượng đồn trú trên đảo, hệ thống phòng thủ còn được hỗ trợ từ đất liền, nơi bố trí các tên lửa chống hạm, pháo bờ biển và radar giám sát ven biển.

Theo nhiều chuyên gia, Tehran cũng đã có dấu hiệu chuẩn bị cho kịch bản bị tấn công. Khối lượng dầu được vận chuyển khỏi các bể chứa tại Kharg trong thời gian gần đây tăng mạnh, cho thấy Iran có thể đã giảm lượng dự trữ trên đảo để hạn chế thiệt hại nếu cơ sở này bị phá hủy.

Quan trọng hơn, phản ứng của Iran có thể không chỉ giới hạn ở việc phòng thủ Kharg. Giới lãnh đạo nước này đã cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công, Tehran sẽ đáp trả bằng cách nhắm vào các cơ sở năng lượng trong toàn khu vực. Những mục tiêu tiềm tàng bao gồm các mỏ dầu, cảng xuất khẩu và nhà máy lọc dầu tại Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait, Bahrain hay Oman.

Các quốc gia vùng Vịnh, dù sở hữu nguồn dầu khí khổng lồ, lại có hạ tầng kinh tế tập trung và dễ bị tổn thương. Nhiều thành phố phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các nhà máy khử muối để cung cấp nước sinh hoạt. Nếu các cơ sở năng lượng và công nghiệp bị tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái, tác động có thể lan rộng ra toàn bộ khu vực.

Một số nhà phân tích cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm giữ lãnh thổ Iran, dù chỉ là một hòn đảo nhỏ như Kharg, cũng có nguy cơ kích hoạt phản ứng dây chuyền.

Iran có thể sử dụng mạng lưới tên lửa, UAV và lực lượng ủy nhiệm trong khu vực để mở rộng chiến trường, biến toàn bộ Vịnh Ba Tư thành điểm nóng xung đột.

Ngay cả trong trường hợp Mỹ chiếm được Kharg, lợi ích chiến lược của chiến dịch này vẫn bị đặt dấu hỏi. Các chuyên gia cho rằng việc kiểm soát hòn đảo chưa chắc giúp ổn định tuyến hàng hải Hormuz, nếu Iran đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở năng lượng trong khu vực.

Một cuộc đối đầu trực tiếp ở Vịnh Ba Tư có thể khiến các mỏ dầu, cảng xuất khẩu và tuyến vận tải năng lượng trở thành mục tiêu quân sự.

Trong kịch bản xấu nhất, nguồn cung dầu toàn cầu có thể bị gián đoạn nghiêm trọng, kéo theo biến động lớn trên thị trường năng lượng.

Vì vậy, dù Mỹ đang tăng cường triển khai lực lượng và chuẩn bị các phương án quân sự, việc biến đảo Kharg thành mục tiêu chiến lược có thể khiến căng thẳng Trung Đông bước sang một giai đoạn nguy hiểm mới. Trong bối cảnh đó, chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ để biến Vịnh Ba Tư thành tâm điểm của một cuộc khủng hoảng toàn cầu.