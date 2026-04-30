Tìm thấy thi thể thợ hàn mất tích trong vụ cháy tàu ở biển Lâm Đồng

Chiều 30/4, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu dầu xảy ra trước đó một ngày.

Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, nhóm thợ lặn phát hiện thi thể nạn nhân cách vị trí tàu cháy khoảng 200m về phía bờ. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Trung K. (trú thôn 13 Liên Hương, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), làm nghề thợ hàn. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nhóm thợ lặn tìm thấy thi thể thợ hàn.

Trước đó, vào khoảng 8h57 ngày 29/4, tại khu vực biển thuộc thôn 1 Bình Thạnh, xã Liên Hương (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), người dân nghe hai tiếng nổ lớn phát ra từ một tàu chở dầu cách bờ khoảng 500m, sau đó tàu bốc cháy dữ dội.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức chữa cháy và làm việc với những người liên quan. Tàu gặp nạn mang số hiệu BTh-0135, thuộc Doanh nghiệp tư nhân Đại Hòa (kinh doanh xăng dầu), do bà N.T.H (65 tuổi, trú thôn 1 Phước Thể, xã Liên Hương) làm chủ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình sửa chữa phần hư hỏng trên boong tàu, khi sử dụng máy cắt cầm tay đã gây nổ do trong hầm tàu còn chứa khoảng 5.000 lít dầu DO.

Vụ việc khiến hai người trên tàu bị hất văng xuống biển, được ngư dân cứu đưa vào bờ và chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong cấp cứu trong tình trạng bị bỏng. Riêng anh K. mất tích cho đến khi được tìm thấy vào chiều 30/4.

Phần mặt boong và cabin tàu bị hư hại, tuy nhiên vỏ tàu còn nguyên vẹn, chưa ghi nhận hiện tượng tràn dầu ra môi trường.