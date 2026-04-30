'Rolls-Royce Cullinan của Trung Quốc' lột xác qua bàn tay Mansory

(VTC News) -

Dòng xe đa dụng (SUV) thuần điện cỡ lớn Zeekr 9X thường được giới chuyên môn ví như phiên bản Trung Quốc của Rolls-Royce Cullinan nhờ ngoại hình đồ sộ và phong cách thiết kế lịch lãm. Tuy nhiên, hãng độ Mansory đã quyết định thay đổi hoàn toàn định hướng này bằng một gói nâng cấp ngoại hình mạnh mẽ, biến mẫu xe trở nên hầm hố và đậm chất thể thao hơn.

Diện mạo của Zeekr 9X trở nên hầm hố hơn hẳn sau khi lắp bộ khung thân rộng của Mansory.

Toàn bộ phần thân xe được trang bị bộ khung thân rộng giúp gia tăng đáng kể chiều ngang. Phía trước, xe sở hữu nắp ca-pô làm từ sợi carbon với các đường gân nổi bật, kết hợp cùng bộ chia gió mới và hốc hút gió lớn. Các chi tiết này không chỉ làm thay đổi diện mạo mà còn giúp cải thiện tính khí động học cho mẫu xe điện đầu bảng của Geely.

Bộ mâm đúc đa chấu kích thước lớn tạo vẻ bề thế và quyền lực cho mẫu SUV điện.

Ở phía sau, Mansory trang bị một cánh gió kép gồm một cánh gió gắn trên nóc và một cánh gió nhỏ tích hợp ở cốp xe. Bộ khuếch tán dưới gầm cũng được làm mới hoàn toàn với các cánh chia gió lớn bằng sợi carbon. Điểm nhấn nổi bật nhất ở phần thân là bộ mâm đúc đa chấu kích thước lớn, đi kèm lốp hiệu suất cao giúp chiếc xe trông bề thế và quyền lực hơn.

Khoang nội thất được làm mới hoàn toàn với vật liệu xa xỉ và màu sắc độc đáo.

Nội thất của mẫu xe cũng được Mansory cá nhân hóa toàn diện theo yêu cầu riêng biệt của chủ nhân. Toàn bộ cabin được bọc lại bằng chất liệu da cao cấp với tông màu tương phản, kết hợp cùng các chi tiết ốp bằng sợi carbon hoặc gỗ quý. Logo của hãng độ xuất hiện tinh tế trên tựa đầu, thảm sàn và bảng điều khiển trung tâm, khẳng định đẳng cấp của một bản độ giới hạn.

Các chi tiết ốp sợi các-bon và gỗ quý tạo không gian sang trọng.

Mặc dù hãng độ không can thiệp vào hệ thống truyền động điện, Zeekr 9X vẫn sở hữu sức mạnh ấn tượng từ nguyên bản với hệ thống dẫn động bốn bánh và khả năng tăng tốc mạnh mẽ. Việc Mansory lựa chọn nâng cấp một mẫu SUV điện Trung Quốc cho thấy sự công nhận của các chuyên gia độ xe hàng đầu thế giới đối với chất lượng và tiềm năng của các dòng xe điện hạng sang đến từ quốc gia này.