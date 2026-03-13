Tổng thống Trump: Mỹ sẽ hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz ‘nếu cần thiết'

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng ngày 13/3, khi được hỏi liệu quân đội Mỹ có sẵn sàng hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz không, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Chúng tôi sẽ làm điều đó nếu cần thiết. Nhưng tôi hy vọng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Ông Trump cũng cho biết Iran sẽ phải trải qua quá trình phục hồi lâu dài sau những hành động quân sự gần đây.

Theo Tổng thống Mỹ, Iran sẽ cần "nhiều năm để tái thiết", đồng thời lập luận Mỹ "gây thiệt hại quá nặng nề cho họ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Cùng thời điểm, Mỹ tiến hành cấp giấy phép miễn trừ trừng phạt trong 30 ngày cho các quốc gia được phép mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga hiện đang mắc kẹt trên biển. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, biện pháp này nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động do xung đột với Iran.

Sau thông báo này, giá dầu tại châu Á đã giảm nhẹ. Động thái này là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiểm soát giá năng lượng sau khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công vào Iran và Tehran đáp trả khiến căng thẳng khu vực leo thang.

Tình hình cũng làm tê liệt hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến đường quan trọng cho dầu và khí đốt Trung Đông khiến nguồn cung bị gián đoạn và giá năng lượng tăng mạnh.

Tuy nhiên, Iran tuyên bố sẽ khiến Mỹ phải hối hận vì tấn công nước này và cho biết sẽ tiếp tục duy trì tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz.

Cụ thể, cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo cuộc chiến ở Trung Đông có thể dẫn đến "sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất" trong lịch sử ngành công nghiệp dầu mỏ, nhưng Tổng thống Trump lại viết trên mạng xã hội rằng việc đánh bại chính quyền Iran quan trọng hơn giá dầu thô.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho rằng cho rằng chiến dịch chung của Mỹ và Israel đang "đè bẹp" Iran và lực lượng Hezbollah do Tehran hậu thuẫn ở Lebanon.

Phát biểu trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, ông nói rằng cuộc chiến chống Iran nhằm mục đích “tạo ra cho người dân Iran những điều kiện để lật đổ chính quyền”, ngoài việc làm suy yếu chương trình hạt nhân và tên lửa.