Mỹ đánh Kharg để 'giải cứu' Hormuz, Iran đáp trả dữ dội

(VTC News) -

Video do Tổng thống Trump đăng tải được CNN xác định vị trí, cho thấy các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào đảo Kharg. (Video: @realDonaldTrump/Truth Social)

Căng thẳng đang leo thang nhanh chóng sau khi Mỹ tiến hành tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg - nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. Washington cho rằng hành động này nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Đáp lại, Tehran cảnh báo sẽ trả đũa mạnh mẽ dưới bất kỳ hình thức nào nếu cơ sở năng lượng của nước này bị nhắm tới.

Trong tuyên bố được các hãng tin Iran dẫn lại, Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran cho biết nếu các cơ sở năng lượng của Iran bị tấn công, các cơ sở dầu mỏ và năng lượng thuộc về những công ty hợp tác với Mỹ “sẽ bị phá hủy ngay lập tức và biến thành tro tàn”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng cảnh báo Tehran sẽ "chấm dứt mọi sự kiềm chế" nếu Mỹ tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào đảo của Iran tại Vịnh Ba Tư.

Ảnh vệ tinh do Planet Labs PBC chụp đảo Kharg của Iran. (Nguồn: AP)

Bên cạnh đó, một quan chức cấp cao của Iran cho biết nước này đang cân nhắc cho phép một số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz với điều kiện các giao dịch dầu mỏ được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

CNN dẫn lời nguồn tin cho biết động thái này nằm trong kế hoạch mới của Tehran nhằm kiểm soát dòng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.

Thông tin từ hãng tin Fars của Iran cho biết các mục tiêu trên đảo Kharg bị Mỹ tấn công gồm một cơ sở phòng thủ của quân đội, căn cứ hải quân, tháp điều khiển trực thăng và tàu sân bay trực thăng. Tất cả đều được xem là những mục tiêu quân sự quan trọng trên đảo Kharg.

Hơn 15 vụ nổ đã được ghi nhận tại Kharg. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng khẳng định không có cơ sở hạ tầng dầu mỏ nào bị hư hại trong các cuộc tấn công.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói rằng Mỹ đã “xóa sổ hoàn toàn” mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg - nơi được xem là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran. Ông đồng thời cho biết mình đã quyết định không tấn công các cơ sở dầu mỏ trên đảo ở thời điểm hiện tại.

"Tuy nhiên, nếu Iran hoặc bất kỳ ai khác có hành động cản trở việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, tôi sẽ lập tức xem xét lại quyết định này", ông cảnh báo.

Ảnh vệ tinh chụp một trạm trung chuyển dầu tại đảo Kharg. (Nguồn: Reuters)

Trong vài ngày qua, Iran đã tiến hành một số cuộc tấn công hạn chế nhằm vào các cơ sở dầu khí trong khu vực, bao gồm tại Ả Rập Xê Út và Qatar. Tuy nhiên, các vụ tấn công này chưa gây gián đoạn lớn đối với ngành công nghiệp dầu mỏ.

Theo các nhà quan sát, tuyên bố mới của Tehran cho thấy nước này đang để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào hạ tầng năng lượng tại các quốc gia vùng Vịnh.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch trên thế giới. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể gây tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Ngày 13/3, Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng việc hạn chế tàu thuyền đi qua eo biển này có thể gây “tác động rất lớn” đến chuỗi cung ứng quốc tế.

“Chỉ cần tàu thuyền ngừng di chuyển qua eo biển đó, hậu quả sẽ lan rộng rất nhanh”, ông Tom Fletcher, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, cho biết. Theo ông, việc vận chuyển thực phẩm, thuốc men, phân bón và nhiều nhu yếu phẩm khác có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.