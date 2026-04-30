Xuất bản ngày 30/04/2026 06:52 PM
Cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk tiếp tục lỡ hẹn, chỉ thông xe từng phần dịp 30/4

Hai đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong chưa thể khai thác toàn tuyến như kế hoạch đã đề ra, phải thông xe từng phần dịp 30/4.

Trong khi tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Gia Lai đã được đưa vào khai thác từ ngày 29/4, đoạn cao tốc qua địa bàn Đắk Lắk tiếp tục lỡ hẹn so với kế hoạch đề ra, chỉ thông 58/90 km trên tổng tuyến đường.

Cụ thể, hai dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong đều không thể hoàn thành toàn tuyến như cam kết, dù trước đó được yêu cầu thông tuyến vào cuối tháng 3/2026 và phấn đấu hoàn thành trong tháng 4/2026.

Cụ thể, trên tuyến có hai nút giao liên thông được đưa vào khai thác gồm nút giao Chí Thạnh (Km1278+177) và nút giao Nguyễn Hữu Thọ (Km1301+000).

Với dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh, đại diện Ban Quản lý dự án 85 cho biết, 23h ngày 30/4, sẽ thông xe 34/42km, từ Km1242+533 đến Km1276+691, kết nối với cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong.

Phần còn lại 12km của dự án vẫn chưa thể triển khai do vướng mặt bằng khoảng 900m đường gom tại xã Xuân Lộc, liên quan đến 11 cá nhân, tổ chức. Theo chủ đầu tư, sau khi được bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công cần gần 1 tháng để hoàn thiện, đảm bảo điều kiện khai thác an toàn.

Trong khi đó, khu trạm dừng nghỉ tại Km41+500 qua xã Xuân Thọ cơ bản đã hoàn thành các hạng mục thiết yếu như nhà vệ sinh, đường dẫn phục vụ phương tiện.

Lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc cho biết, địa phương đang đẩy nhanh công tác bồi thường, dự kiến hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng 5, nhằm thông tuyến toàn bộ trước ngày 30/6 theo chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Đối với dự án Chí Thạnh - Vân Phong, Ban Quản lý dự án 7 cho biết sẽ đưa vào khai thác một phần tuyến dài 24/48km từ 23h ngày 30/4. Đoạn này kéo dài từ điểm nối với cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh tại Km1277+000 đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ (Km1301+840, TP Tuy Hòa).

Phần còn lại dài khoảng 24km đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào ngày 10/5. Tuy nhiên, tiến độ bị ảnh hưởng do sự cố sạt trượt taluy tại khu vực Km10+740 - Km11+360 sau đợt mưa lũ lớn tháng 11/2025.

Theo chủ đầu tư, việc xử lý sạt trượt buộc phải điều chỉnh thiết kế, đồng thời phát sinh thêm khối lượng giải phóng mặt bằng. Đến nay, địa phương vẫn chưa bàn giao đầy đủ mặt bằng khu vực này, khiến nhà thầu chưa thể thi công khắc phục theo phương án mới, ảnh hưởng đến an toàn khai thác.

Đại diện chủ đầu tư cho biết dự kiến đến ngày 5/5, công tác chi trả đền bù hoàn tất, người dân sẽ bàn giao mặt bằng để triển khai xử lý dứt điểm các điểm sạt trượt.

Ông Phạm Trường Vũ, Giám đốc dự án cao tốc thành phần Chí Thạnh - Vân Phong, cho biết trong quá trình thi công, các đơn vị gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, cấp phép mỏ vật liệu, ảnh hưởng của mưa lũ lịch sử vào tháng 11/2025 và gần đây là giá nhiên, vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, với nỗ lực của cơ quan quản lý và nhà thầu, đến nay các hạng mục đã cơ bản hoàn thiện.

Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam) dài hơn 48km, đi qua nhiều xã, phường của tỉnh Phú Yên (cũ), nay là tỉnh Đắk Lắk. Công trình này có tổng mức đầu tư gần 10.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Tuyến cao tốc được khởi công đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành dịp 30/4 này nhưng lại tiếp tục "lỡ hẹn".

MINH MINH
