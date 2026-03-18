Huế công bố danh sách 53 người trúng cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 18/3, Uỷ ban Bầu cử TP Huế tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khoá IX nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo Uỷ ban Bầu cử TP Huế, có 89 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khoá IX nhiệm kỳ 2026 – 2031. Tổng số cử tri trong danh sách bầu cử là 970.549 người. Tổng số cử tri tham gia bầu cử là 970.515 người. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử so với cử tri trong danh sách đạt 99,99%. Kết quả, có 53 người trúng cử đại biểu HĐND TP Huế khoá IX nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Cử tri TP Huế đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Sỹ Nhất)

Cụ thể, tại đơn vị bầu cử số 1, có 4 người trúng cử, gồm các ông: Võ Văn Chí Công; Hoàng Hải Minh; Nguyễn Xuân Sơn; Nguyễn Tài Tuệ.

Tại đơn vị bầu cử số 2, có 4 người trúng cử, gồm các ông, bà: Lê Ngọc Bảo; Nguyễn Thị Châu; Hoàng Vũ Yến Oanh; Hoàng Phú.

Tại đơn vị bầu cử số 3, có 3 người trúng cử, gồm các ông: Nguyễn Thanh Hoài, Châu Viết Thành, Hà Văn Tuấn.

Tại đơn vị bầu cử số 4, có 5 người trúng cử, gồm các ông: Trần Kiêm Hảo; Lê Minh Nhân; Võ Lê Nhật; Phạm Đức Tiến; Nguyễn Đại Viên.

Tại đơn vị bầu cử số 5, có 4 người trúng cử, gồm các ông, bà: Phan Thanh Hải; Trần Đức Minh; Nguyễn Thị Phương Nam; Phan Quý Phương.

Tại đơn vị bầu cử số 6, có 5 người trúng cử, gồm các ông: Nguyễn Đình Bách; Nguyễn Anh Dũng; Hồ Đắc Thái Hoàng; Nguyễn Vũ Quốc Huy; Nguyễn Khắc Toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 7, có 3 người trúng cử, gồm các ông: Hoàng Trọng Bửu; Nguyễn Đình Cấu (Hoà thượng Thích Huệ Phước); Nguyễn Chí Quang.

Tại đơn vị bầu cử số 8, có 4 người trúng cử, gồm các ông: Lê Huy Nghĩa; Nguyễn Chí Tài; Nguyễn Văn Thạnh; Đoàn Hữu Hào Vinh.

Tại đơn vị bầu cử số 9, có 4 người trúng cử, gồm các ông, bà: Đặng Hồng Sơn; Hồ Nhật Tân; Lê Văn Tuệ và Nguyễn Hữu Trình.

Tại đơn vị bầu cử số 10, có 4 người trúng cử, gồm các ông, bà: Lê Văn Cường; Hồ Vũ Ngọc Lợi; Phan Quốc Sơn; Nguyễn Quang Tuấn.

Tại đơn vị bầu cử số 11, có 4 người trúng cử, gồm các ông: Nguyễn Văn Mạnh; Đặng Hữu Phúc; Nguyễn Quang Phước; Nguyễn Tân.

Tại đơn vị bầu cử số 12, có 3 người trúng cử, gồm các ông, bà: Lưu Đức Hoàn; Trần Thị Kim Loan; Lương Bảo Toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 13, có 3 người trúng cử, gồm các ông, bà: Trần Gia Công; Lê Thị Thu Hương; Nguyễn Thanh Tuấn.

Tại đơn vị bầu cử số 14, có 3 người trúng cử, gồm các ông: Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Mạnh Hùng; Hoàng Minh Hùng.