Ông Nguyễn Minh Triết: Tạo đột phá nhân lực trẻ trong chuyển đổi số

Trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo diễn ra mạnh mẽ, thanh niên Việt Nam được xác định là lực lượng xung kích, tiên phong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Với nhiều giải pháp đồng bộ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang từng bước phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.

Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của thanh niên

- Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra những yêu cầu mới về phát triển nguồn nhân lực trẻ. Vậy, Trung ương Đoàn đã xác định những trọng tâm nào để phát huy vai trò xung kích của thanh niên, thưa ông?

Nghị quyết 57 đặt ra yêu cầu rất rõ về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trên tinh thần đó, Trung ương Đoàn xác định thanh niên không chỉ là lực lượng thụ hưởng mà phải trực tiếp tham gia thực hiện các mục tiêu lớn của Nghị quyết.

Thanh niên không chỉ là lực lượng thụ hưởng mà phải trực tiếp tham gia thực hiện các mục tiêu lớn của Nghị quyết. Ông Nguyễn Minh Triết

Đoàn tập trung vào một số trọng tâm. Trước hết là nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của thanh niên về vai trò của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đối với tương lai đất nước cũng như con đường lập thân, lập nghiệp.

Thứ hai là nâng cao năng lực số, kỹ năng số và khả năng thích ứng với công nghệ mới cho đoàn viên, thanh niên.

Thứ ba là tạo môi trường để thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ứng dụng chuyển đổi số trong học tập, lao động, sản xuất.

Thứ tư là phát huy vai trò của thanh niên trong các phong trào như “Bình dân học vụ số”, tổ công nghệ số cộng đồng, tình nguyện số, qua đó vừa rèn luyện, vừa đóng góp cho xã hội.

Cuối cùng là kết nối, phát huy mạng lưới trí thức trẻ, tài năng trẻ trong và ngoài nước nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Có thể nói, thanh niên cần đi đầu trong học tập số, sáng tạo số, tình nguyện số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; từng bước hình thành lớp thanh niên có tư duy công nghệ, kỹ năng hiện đại và khát vọng cống hiến.

- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, theo ông, thanh niên cần được trang bị những kỹ năng và điều kiện gì để trở thành lực lượng tiên phong thực hiện Nghị quyết 57?

Trước hết, thanh niên phải được trang bị năng lực nền tảng về số. Không chỉ dừng ở việc sử dụng công nghệ, mà còn là khả năng học tập, làm việc, sáng tạo và giải quyết vấn đề trên môi trường số.

Trung ương Đoàn đã triển khai các khóa học trực tiếp và trực tuyến miễn phí về kỹ năng số cơ bản; các chương trình tập huấn về công nghệ mới như AI, blockchain, IoT; phổ cập kiến thức chuyển đổi số cho thanh niên.

Bên cạnh đó, kỹ năng an toàn số và văn hóa số cũng rất quan trọng. Người trẻ cần biết bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện tin giả, ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng và sử dụng công nghệ, đặc biệt là AI, một cách đúng đắn.

Ngoài kỹ năng, thanh niên cần có điều kiện phát triển như môi trường học tập, trải nghiệm thực tiễn; các nền tảng số để kết nối và rèn luyện; các sân chơi sáng tạo; sự đồng hành của nhà trường, doanh nghiệp và tổ chức Đoàn. Đồng thời, cần mở rộng cơ hội tiếp cận cố vấn, học bổng, chương trình thực tập, quỹ đầu tư và các mô hình khởi nghiệp.

Một điểm quan trọng là tạo điều kiện để thanh niên tham gia hỗ trợ cộng đồng chuyển đổi số. Đây vừa là môi trường rèn luyện, vừa là cơ hội để thanh niên đóng góp cho xã hội, đặc biệt tại các khu vực còn hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ. Để thanh niên đi đầu, cần đồng thời chuẩn bị cả kỹ năng, cơ hội và hệ sinh thái hỗ trợ.

Dám dấn thân vào lĩnh vực mới, việc khó

- Hiện vẫn còn một bộ phận thanh niên thiếu kỹ năng và định hướng. Trung ương Đoàn có giải pháp gì để khắc phục tình trạng này, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ theo tinh thần Nghị quyết số 57- NQ/TW?

Sự phát triển nhanh của công nghệ trong khi điều kiện tiếp cận chưa đồng đều là thách thức lớn. Vì vậy, Trung ương Đoàn triển khai đồng thời nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào tuyên truyền, trang bị kỹ năng, định hướng nghề nghiệp và tạo môi trường thực hành.

Trước hết là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ cập kiến thức về Nghị quyết 57 theo hướng dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm thanh niên. Việc học tập được triển khai trên các nền tảng số, gắn với đánh giá nhận thức và lan tỏa qua hệ thống truyền thông của Đoàn.

Thứ hai là phổ cập kỹ năng số, đặc biệt cho thanh niên ở nông thôn, miền núi, vùng khó khăn. Các mô hình như “Bình dân học vụ số”, tổ công nghệ số cộng đồng, tình nguyện số được triển khai rộng khắp, giúp đưa công nghệ đến gần hơn với thanh niên và người dân.

Thứ ba là tăng cường định hướng nghề nghiệp, khơi dậy khát vọng vươn lên và kết nối cơ hội phát triển. Đoàn chú trọng các hoạt động hướng nghiệp STEM, đào tạo chuyên sâu, liên kết với trường đại học và doanh nghiệp công nghệ, đồng thời xây dựng các quỹ học bổng, sân chơi sáng tạo và chương trình khởi nghiệp.

Mục tiêu là giúp thanh niên không chỉ có kỹ năng mà còn có mục tiêu rõ ràng, con đường phát triển cụ thể và niềm tin vào khả năng đóng góp của mình.

- Trong thời gian tới, các phong trào của Đoàn sẽ được đổi mới thế nào để gắn với mục tiêu của Nghị quyết 57, đặc biệt trong khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo?

Các hoạt động của Đoàn sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, có chỉ tiêu cụ thể và gắn chặt với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chương trình công tác hằng năm sẽ được rà soát, cập nhật nội dung của Nghị quyết 57, lượng hóa mục tiêu, giao trách nhiệm cụ thể và lấy kết quả làm căn cứ đánh giá.

Trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, Trung ương Đoàn tập trung vào một số định hướng lớn: Thứ nhất, đổi mới nội dung và hình thức các cuộc thi, diễn đàn sáng tạo trẻ theo hướng gắn với công nghệ mới, giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội.

Thứ hai, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên thông qua các cuộc thi, câu lạc bộ khởi nghiệp, chương trình huấn luyện và kết nối chuyên gia, doanh nghiệp.

Thứ ba, tăng cường kết nối thanh niên với nguồn lực phát triển như quỹ đầu tư, doanh nghiệp, cố vấn chiến lược, cơ hội đào tạo và thương mại hóa ý tưởng.

Cùng với đó, các phong trào sẽ gắn mạnh hơn với học tập số, sáng tạo số, tình nguyện số và phục vụ cộng đồng bằng công nghệ. Mỗi hoạt động phải tạo ra sản phẩm, mô hình và giá trị cụ thể.

Thanh niên có thể tham gia chuyển đổi số trong cơ quan, trường học, doanh nghiệp; hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; đề xuất sáng kiến công nghệ giải quyết vấn đề xã hội; hoặc khởi nghiệp từ chính nhu cầu phát triển của đất nước.

Tương lai số của đất nước cần được kiến tạo bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của tuổi trẻ. Nghị quyết 57 đã mở ra không gian phát triển rất lớn, nhưng để đi vào cuộc sống, thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong học tập, sáng tạo, khởi nghiệp và làm chủ công nghệ.

Mỗi bạn trẻ cần chủ động trang bị tư duy mới, kỹ năng mới, đặc biệt là kỹ năng số, năng lực đổi mới sáng tạo và tinh thần học tập suốt đời. Không ngại cái mới, không sợ cái khó, dám dấn thân vào những lĩnh vực mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”. Đồng thời, hãy sử dụng công nghệ với trách nhiệm, với bản lĩnh, với khát vọng làm điều có ích cho xã hội.

Trân trọng cảm ơn ông!.