Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai Nghị quyết 57 phải được thực hiện quyết liệt hơn

Chiều nay (12/3) tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ 1/2026 thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và Chuyển đổ số năm 2026. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao và cơ bản đồng tình với những ý kiến tâm huyết, sát với thực tiễn của các đại biểu tham dự và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, nổi bật là đã hoàn thành phần lớn nhiệm vụ đề ra, mang lại hiệu quả thiết thực.

Qua đó giúp nhận thức của các, bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến rõ nét, từng bước gắn việc áp dụng khoa học công nghệ vào việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng bộ ngành liên quan; đã xuất hiện một số mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp với các viện trường có kết quả cụ thể; đặc biệt điều đáng ghi nhận là thời gian qua có sự tham gia rất tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhiều nhà khoa học trong nước và nước ngoài.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra Tổng Bí thư cũng cho rằng, vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm như một số nhiệm vụ chậm tiến độ, một số nơi vẫn triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị theo phong trào, không có sự chuyển biến thực chất, thậm chí mang tính đối phó; hay vẫn còn một số điểm nghẽn về thể chế chưa được tháo gỡ một cách căn bản, không tìm được vấn đề mấu chốt để giải quyết khiến kết quả và việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất không cao và nhiều sáng kiến chưa được thương mại hoá, chưa thực sự là động lực để hỗ trợ quá trình phát triển của nền kinh tế…

Từ thực tiễn đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, việc triển khai Nghị quyết 57 phải được thực hiện quyết liệt hơn, bài bản hơn, chắc chắn hơn và hiệu quả hơn.

Mỗi nhiệm vụ phải gắn với kết quả cụ thể, mỗi chương trình phải giải quyết được những bài toán lớn trong quá trình phát triển đất nước. Mỗi cấp, mỗi ngành phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình tổ chức thực hiện theo đúng phương châm của năm 2026 là năm hành động đột phá, lan tỏa kết quả, hành động có kết quả phải được lan tỏa.

“Chúng ta không chấp nhận cách làm cũ, đối với những việc khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn lớn hiện nay như về dữ liệu, nền tảng dùng chung, hạ tầng, thiết bị, nguồn nhân lực, cơ chế tài chính cần chỉ đạo quyết liệt và theo đến cùng”, Tổng Bí thư định hướng.

Phiên họp thứ 1/2026 thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và Chuyển đổ số năm 2026.

Nêu rõ 7 nhiệm vụ mà các Bộ, ngành địa phương và cả hệ thống chính trị cần thực hiện trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu, khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ 7 điểm nghẽn cốt lõi đã được chỉ ra trong báo cáo, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ hướng mạnh vào việc nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ quá trình quản trị của các doanh nghiệp.

“Các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số ngay trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp. Rà soát, đánh giá công nghệ đang sử dụng trên lĩnh vực sản xuất để có biện pháp nâng cấp, chuyển đổi công nghệ, tạo ra năng suất lao động cao hơn, hiệu quả hơn, đóng góp trực tiếp vào thực hiện tăng trưởng 2 con số đất nước.

Đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Bộ Tư pháp và các cơ quan khẩn trương rà soát toàn diện pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để bổ sung vào định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và Chiến lược xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong giai đoạn tới”, Tổng Bí thư chỉ đạo.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị, các Bộ, ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính linh hoạt, tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu, triển khai mạnh mẽ các giải pháp phát triển công nghệ chiến lược, trong đó cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ tinh thần là tiếp thu có chọn lọc các công nghệ tiên tiến của nước ngoài, gắn với nhu cầu thị trường để tạo ra sản phẩm cụ thể đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển của đất nước.