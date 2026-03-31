Ông Nguyễn Khắc Toàn tái đắc cử Chủ tịch TP Huế

Ngày 31/3, HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc kiện toàn lại các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó bí thư Thành ủy Huế, được các đại biểu tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (sinh ngày 19/4/1970, quê quán phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (nay là phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) có trình độ chuyên môn cử nhân luật tư pháp, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế, ông Toàn từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của tỉnh Khánh Hòa như Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa…

Đến tháng 11/2025, ông Toàn được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế và sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế.

Hội nghị cũng đã bầu các chức danh Phó chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ mới, gồm các ông Hoàng Hải Minh (Phó chủ tịch UBND TP Huế khóa cũ), Trần Hữu Thùy Giang (Phó chủ tịch UBND TP Huế khóa cũ), Hà Văn Tuấn (Phó chủ tịch HĐND TP Huế khóa cũ) và ông Nguyễn Văn Mạnh (Giám đốc Sở Nội vụ TP Huế).

Tại hội nghị, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trước đó, tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ông Phạm Đức Tiến trúng cử đại biểu HĐND TP Huế tại đơn vị bầu cử số 4.

Tại kỳ họp trên, HĐND TP Huế cũng bầu các Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2026–2031. Theo đó, ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Huế khóa VIII nhiệm kỳ 2021- 2026 và ông Lương Bảo Toàn - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Huế khóa IX.

HĐND thành phố bầu Trưởng ban các Ban HĐND. Ông Trần Gia Công được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; ông Nguyễn Văn Thạnh giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; ông Lê Văn Tuệ giữ chức Trưởng ban Pháp chế; ông Nguyễn Đại Viên giữ chức Trưởng ban Đô thị.