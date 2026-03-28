Ông Phan Huy Ngọc tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Sáng 28/3, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng các Ban HĐND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh và bầu Hội thẩm nhân dân theo quy định.

Ông Phan Huy Ngọc tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Nguyễn Mạnh Tuấn, ông Hoàng Gia Long và bà Vương Ngọc Hà.

Ông Nguyễn Văn Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các Phó chủ tịch HĐND gồm: ông Hầu Minh Lợi, bà Phạm Thị Minh Xuân và bà Lê Thị Thanh Trà.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh khẳng định, kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XX có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương mà còn tạo nền tảng chính trị, pháp lý, tổ chức và phương thức hoạt động cho cả nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bí thư Hầu A Lềnh cho biết, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là “ngày hội non sông” của toàn dân.

Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử của tỉnh đạt 99,99%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có cử tri đi bầu cao nhất. Các ĐBQH và đại biểu HĐND đã được bầu cử đúng số lượng, cơ cấu, thành phần, thể hiện niềm tin sâu sắc của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế, quyết tâm và kỳ vọng mới.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Tuyenquang.gov.vn)

Cũng tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX.

Đối với bầu cử ĐBQH đã bầu đủ 10 đại biểu. Các đại biểu đều có trình độ đại học trở lên, cao cấp lý luận chính trị.

Kỳ họp này, các đại biểu cũng đã nhất trí với dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả Hội thẩm TAND tỉnh, TAND khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Trưởng ban, Ủy viên các Ban HĐND tỉnh và Nghị quyết thành lập các tổ đại biểu HĐND tỉnh.