Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Sáng 10/4, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Thành ủy Hải Phòng.

Theo Quyết định số 136 của Bộ Chính trị, chuẩn y ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành uỷ Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Ngọc Châu (SN 1972, quê quán TP Hà Nội), là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa VI. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật học.

Ông Lê Ngọc Châu từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an; Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an; Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Tháng 4/2022, ông Lê Ngọc Châu được Chủ tịch nước phong quân hàm Thiếu tướng.

Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ như: Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Từ tháng 1/2026 đến nay, ông Lê Ngọc Châu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND Thành phố, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031.