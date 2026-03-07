Chủ tịch TP Hải Phòng cam kết luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết

(VTC News) -

“Tôi cam kết luôn đặt lợi ích của Nhân dân và sự phát triển bền vững của thành phố lên trên hết, trước hết”, đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tại hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử Đại biểu Quốc hội, tại Đơn vị bầu cử số 1 TP Hải Phòng.

Ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trình bày chương trình hành động.

Theo ông Lê Ngọc Châu, với cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch TP Hải Phòng và đặc biệt là tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Lê Ngọc Châu đã xây dựng Chương trình hành động, tập trung thực hiện 5 nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ này.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một Đại biểu Quốc hội

Trong đó, với vai trò là Đại biểu Quốc hội, ông Lê Ngọc Châu sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng.

“Tôi sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân, thường xuyên lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; thu thập, phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật”, ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Ông Lê Ngọc Châu cam kết trước cử tri: Luôn đặt lợi ích của Nhân dân và sự phát triển bền vững của thành phố lên trên hết, trước hết.

Với vai trò Đại biểu Quốc hội, ông Châu sẽ tập trung nghiên cứu, cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tích cực tham gia công tác xây dựng pháp luật; đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm chính sách ban hành sát thực tiễn, có tính khả thi cao, xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân và yêu cầu phát triển trong tình hình mới của Đất nước.

Đồng thời, phản ánh kịp thời những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn quản lý tại thành phố; kiến nghị hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi để TP Hải Phòng tiếp tục phát triển, giữ vững vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc và cả nước.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với Đại biểu Quốc hội là chức năng giám sát, ông Lê Ngọc Châu cam kết sẽ tích cực cùng các vị đại biểu Quốc hội thực hiện tốt hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch của Quốc hội và của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn.

Trong đó, tập trung vào những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm; bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, các chủ trương, chính sách sớm đi vào cuộc sống; đồng thời đôn đốc các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân thành phố.

Các đại biểu dự tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 1 - TP Hải Phòng.

Với vai trò người đại biểu Quốc hội và người đứng đầu chính quyền thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Châu sẽ cùng với các vị lãnh đạo trong Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố và cả hệ thống chính trị tiếp tục duy trì và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo hướng nhanh và bền vững. Đồng thời, sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, năng lực hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp khác nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Đặt lợi ích Nhân dân lên trên hết

Bên cạnh đó, ông Châu cam kết sẽ cùng các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho TP Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trọng tâm là phát huy tiềm năng, thế mạnh; tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực của thành phố góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu của cả nước; trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển.

Đồng thời, ông Lê Ngọc Châu sẽ quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cử tri và Nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng Hải Phòng thực sự trở thành động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước theo mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

“Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành để tham gia hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, qua đó góp phần thúc đẩy TP Hải Phòng ngày càng phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Tôi cam kết luôn đặt lợi ích của Nhân dân và sự phát triển bền vững của thành phố lên trên hết, trước hết”, ông Châu nhấn mạnh.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Lê Ngọc Châu Từ tháng 9/1991 - tháng 11/2002: Cán bộ Cục Cảnh sát Bảo vệ, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Từ tháng 12/2002 - tháng 02/2006: Phó Trưởng phòng Xây dựng lực lượng, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Từ tháng 3/2006 - tháng 7/2006: Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Từ tháng 8/2006 - tháng 02/2007: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Từ tháng 3/2007 - tháng 12/2009: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Từ tháng 01/2010 - tháng 7/2012: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 8/2012 - tháng 7/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 8/2018 - tháng 02/2019: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 3/2019 - tháng 9/2019: Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Từ tháng 10/2019 - tháng 02/2022: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Từ tháng 3/2022 - tháng 7/2024: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Từ tháng 8/2024 - tháng 9/2024: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Từ tháng 10/2024 - tháng 02/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Từ tháng 7/2025 - tháng 12/2025: Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Từ tháng 01/2026 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng./.