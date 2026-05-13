Bạn gái hỗ trợ thế nào để Bùi Đình Khánh, kẻ sát hại cán bộ công an lẩn trốn?

Ngày 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, nổ súng khiến một cán bộ công an hy sinh.

Trong vụ án này, Cơ quan tố tụng cũng làm rõ hành vi phạm tội “Che giấu tội phạm” của các bị can Ngô Thị Thơ, Nguyễn Thị Hạnh, Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái của Bùi Đình Khánh), Triệu Thị Hiền, Bùi Xuân Hiến, Lò Văn Minh và Đinh Văn Thiết.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (áo đen, bạn gái của bị cáo Bùi Đình Khánh) tại tòa

Nội dung cáo trạng xác định, khoảng hơn 21h ngày 17/4/2025, sau khi Bùi Đình Khánh gây án, bỏ trốn đến khu vực Đồi thông Yên Lập thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Khánh sử dụng mạng Zalo gọi cho Lò Văn Minh (là bạn của Khánh) 5 cuộc nhưng Minh không nghe máy.

Đến 21h18 ngày 17/4/2025, Khánh gọi điện nhắn tin cho bạn gái là Triệu Nguyễn Hoài Thương và Triệu Thị Hiền (bạn gái của Hải) báo cho hai người này biết việc Hải bị công an bắt, còn bản thân Khánh đang phải bỏ trốn.

Khánh cũng nhờ bạn gái đặt một xe taxi đến đón ở đầu đường Quốc lộ 18A thuộc tỉnh Bắc Ninh, đồng thời nhờ Hiền tìm cách liên lạc Phùng Thị Kim Oanh, để nhờ Oanh báo với Phương sự việc của Khánh và nhờ trốn ở phòng trọ của Nguyễn Thị Phương tại huyện Quốc Oai (cũ), thành phố Hà Nội.

Chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa vụ án Bùi Đình Khánh và đồng phạm ra xét xử.

Đến khoảng 23h30 ngày 17/4/2025, Lò Văn Minh biết Khánh gọi nhỡ nên đã gọi và nhắn tin lại nhưng không kết nối được với Khánh do thời điểm này Khánh đã vứt điện thoại cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, dù biết Khánh thực hiện hành vi mua bán ma túy số lượng lớn và sử dụng súng để giết người nhưng Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái của Khánh) vẫn cố tìm taxi để đặt đón Khánh bằng cách lên các trang web tìm và gọi nhiều tổng đài các hãng taxi tại Bến xe Nước Ngầm, TP Hà Nội.

Đến 00h29 ngày 18/4/2025, anh Nguyễn Kiên Cường, lái xe taxi liên lạc với Thương, đồng ý nhận chở khách và yêu cầu thời gian, địa điểm đón cụ thể thì Thương cho biết sẽ thông báo sau do chưa biết vị trí chính xác của Khánh.

Để che giấu việc liên lạc, Khánh chỉ bạn gái kết bạn với tài khoản mạng Telegram tên “BXH” của Khánh, yêu cầu đổi vị trí đón Khánh tại phường Mạo Khê, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Nhóm các bị cáo tại tòa.

Thương sau đó liên lạc với anh Cường - lái xe taxi báo đến vị trí kể trên đón Khánh, đồng thời chuyển khoản trước 1,5 triệu đồng tiền cước theo yêu cầu của tài xế taxi.

Sau đó, Thương liên hệ với Khánh để hỏi chính xác vị trí đến đón nhưng đều không được. Đến khoảng 0h ngày 18/4/2025, Khánh sử dụng số điện thoại gọi lại cho bạn gái, yêu cầu bố trí taxi đón mình ở TP Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh nhưng vẫn không nói rõ tại vị trí nào.

Đến 0h35 ngày 18/4/2025, Khánh đến khu vực đường tránh phường Mạo Khê thuộc khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, TP Đông Triều thì nhắn tọa độ qua Telegram để Thương bố trí taxi đến đón. Sau đó, Khánh tiếp tục liên lạc nhiều lần với Thương nhưng nhận thấy không đảm bảo nên không đi taxi do Thương đặt nữa.

Do không liên lạc được với Khánh, Thương đã báo hủy chuyến của anh Cường, chấp nhận mất 1 triệu đồng tiền cước.

Đông đảo lực lượng hỗ trợ tư pháp có mặt đảm bảo an ninh trật tự và dẫn giải các bị cáo phục vụ công tác xét xử.

Khoảng 6h30 ngày 18/4/2025, Khánh mượn được điện thoại của người dân và gọi cho Thương báo Thương nhờ Hiền vào trang Facebook cá nhân của Lò Văn Minh để tìm thông tin Phùng Thị Kim Oanh hoặc Ngô Thị Hoan, nhờ hai người này thông báo cho Phương về phòng trọ tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

Thương tiếp tục nhắn tin thông báo cho Hiền bằng mạng Tiktok, Hiền làm theo nhưng không tìm thấy thông tin của Hoan, chỉ tìm thấy tài khoản của Oanh, Hiền liên lạc truyền đạt nội dung như Khánh yêu cầu cho Oanh biết, Oanh thông báo việc này cho Hoan thì Hoan khuyên Oanh không thực hiện theo yêu cầu của Khánh.

Sau đó, Khánh gọi điện lại cho Thương một lần nữa để hỏi kết quả nhưng Thương báo Hiền liên lạc nhưng không có kết quả gì. Biết Thương, Hiền không thể giúp thêm được gì nên Khánh không liên lạc với bạn gái nữa.

Đến 9h ngày 18/4/2025, Khánh đón taxi đi về khu vực tỉnh Phú Thọ và quá trình này có hỏi vay người quen được 10 triệu đồng. Khi đi đến huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Khánh bảo tài xế taxi rút tiền mặt.

Sau khi nhận được tiền mặt, Khánh xuống xe và thay đổi ý định, không về huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ nữa mà sẽ bỏ trốn vào các tỉnh miền Nam nên tiếp tục thuê xe đi đến phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.