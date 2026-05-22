Không thể bỏ lỡ cơn sốt 'siêu lễ hội biển' đổ bộ Cần Giờ dịp 6/6 này

(VTC News) -

Paradise Summer Fest - “Thiên đường lễ hội biển mùa hè” diễn ra ngày 6/6 hứa hẹn biến Vinhomes Green Paradise thành điểm check-in náo nhiệt với lễ hội thả diều, lễ hội bia, lễ hội nước, đại tiệc bọt tuyết, lễ hội âm nhạc, trình diễn pháo hoa và hàng loạt hoạt động vui chơi giải trí dành cho giới trẻ, nhóm bạn lẫn gia đình.

“Siêu vũ trụ lễ hội’’ với “đại dương bay” đặc sắc, mới lạ

Theo ý tưởng “Lễ hội của các lễ hội”, Paradise Summer Fest sẽ được kiến tạo như một “siêu vũ trụ lễ hội”, nơi người tham gia thực sự bước vào một hành trình trải nghiệm đặc biệt kéo dài từ sáng tới đêm.

Sự kiện mang đến cho du khách trải nghiệm như một chuyến du hành mùa hè, nơi tinh thần vui chơi, thư giãn, kết nối và bùng nổ được gom lại trong cùng một không gian để bất kỳ ai đặt chân tới Cần Giờ cũng có thể tìm thấy nhịp vui của riêng mình.

Paradise Summer Fest được kiến tạo như một “siêu vũ trụ lễ hội” kéo dài từ sáng tới đêm.

Được tổ chức công phu với hàng loạt hoạt động sôi nổi, điểm nhấn đặc biệt nhất của Paradise Summer Fest là màn trình diễn với khoảng 300 con diều khí động học khổng lồ mô phỏng các sinh vật biển như cá voi, cá heo, bạch tuộc, cá đuối manta… đồng loạt xuất hiện trên bầu trời Cần Giờ.

Khác với các hoạt động thả diều thông thường, đây là loại diều bơm hơi kích thước lớn, có khả năng tạo hiệu ứng thị giác mạnh khi chuyển động theo gió biển. Theo ban tổ chức, quy mô trình diễn lần này được xem là lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, tạo nên một “đại dương bay” trải rộng trên không trung.

Từ dưới bãi biển nhìn lên, du khách có thể cảm nhận rõ khung cảnh hàng trăm sinh vật biển khổng lồ đồng loạt chuyển động trên nền trời. Đây có thể sẽ trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của mùa hè năm nay tại khu vực phía Nam.

Cộng đồng mạng háo hức chờ đến lễ hội để được check-in ở “tọa độ mùa hè” hot nhất miền Nam.

Mọi thế hệ sẵn sàng check-in tại “tọa độ mùa hè” hot nhất miền Nam

Nếu “đại dương bay” là khoảnh khắc đầu tiên khiến người ta phải dừng lại vì choáng ngợp, thì Paradise Summer Fest thực sự giữ chân khách tham dự bằng chuỗi trải nghiệm được thiết kế liền mạch, với mỗi điểm chạm đều mở ra hành trình cảm xúc đa dạng, khác biệt.

Ban ngày là không gian check-in cùng khu diều nghệ thuật, Splash Zone với mê cung nhà phao khổng lồ, những trận chiến súng nước, các trò chơi giải nhiệt và những đợt bọt tuyết trắng xóa liên tục biến không gian thành một đại tiệc mùa hè đúng nghĩa.

Trong khi đó, Beach Fest kết hợp ẩm thực tropical và hải sản biển sẽ mang đến trải nghiệm thư giãn cho các nhóm bạn trẻ và du khách.

Bên cạnh đó, sự kiện còn dành riêng khu Family Fun, gồm chuỗi trò chơi tương tác, workshop đại dương và khu cắm trại bên biển Summer Camping Village. Đây là không gian để phụ huynh cùng con trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời thay vì chỉ vui chơi trong những khu vực khép kín quen thuộc.

Các em nhỏ sẽ được trực tiếp quan sát hàng trăm “sinh vật biển biết bay” trên bầu trời - một trải nghiệm hiếm có giúp các em vừa vui chơi vừa tăng thêm kết nối với thiên nhiên.

Buổi chiều và tối, du khách sẽ được hòa mình vào Lễ hội bia, Lễ hội âm nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ đình đám. Sau một ngày ngập tràn trải nghiệm, màn bắn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng biển đêm Cần Giờ, khép lại đại tiệc mùa hè trong cảm xúc thăng hoa.

Chính sự đa dạng ấy khiến Paradise Summer Fest trở thành lời mời gọi hấp dẫn không thể bỏ lỡ cho nhiều nhóm du khách khác nhau. Một nhóm bạn trẻ có thể đến để “quẩy” hết mình với Water Fest và đại nhạc hội, các gia đình có thể tận hưởng hành trình nhẹ nhàng hơn với thả diều, game tương tác và những hoạt động cộng đồng. Còn với nhiều người, đơn giản đây chỉ là một cái cớ đủ hấp dẫn để tự thưởng cho mình một ngày mùa hè khác biệt, đáng nhớ.

Vinhomes Green Paradise sẽ tiếp tục chiêu đãi du khách với màn trình diễn pháo hoa rực rỡ bên biển.

Trước đó, Vinhomes Green Paradise đã cho thấy sức hút của một điểm đến tầm cỡ đang thành hình qua chuỗi sự kiện liên tiếp, từ lễ hội Xuân dịp Tết Bính Ngọ thu hút hơn 50.000 lượt khách đến giải chạy bộ dịp lễ 30/04 - 01/05 quy tụ hơn 5.000 runners.

Sự kiện lần này không chỉ là một đại tiệc mùa hè nối dài mạch trải nghiệm mà còn là dấu hiệu cho thấy Cần Giờ đang thật sự bước ra khỏi hình dung về một điểm đến chỉ để ghé qua trong ngày, để trở thành nơi du khách mọi độ tuổi đều thực sự muốn quay lại vì luôn có điều gì đó mới mẻ đang chờ đón.

Giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ thu hút hơn 5.000 runners tham dự.

Với những nhà đầu tư đang quan tâm tới Vinhomes Green Paradise, một ngày hòa mình vào “siêu vũ trụ lễ hội” 6/6 cũng là dịp để cảm nhận rõ hơn nhịp sống đang dần hình thành tại đây. Bởi giá trị của một khu phố thương mại không chỉ nằm ở những dãy nhà hoàn thiện, mà còn ở dòng người thực sự tìm đến mỗi ngày. Một biệt thự biển nghỉ dưỡng cũng chỉ thực sự hấp dẫn khi đủ sức tạo ra nhu cầu lưu trú, trải nghiệm và quay lại.

Được định vị trở thành điểm đến quy mô quốc tế, các lễ hội và hoạt động thu hút du khách quanh năm chính là yếu tố tạo nên sức sống và giá trị gia tăng bền vững cho Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.