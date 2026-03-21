Những mẫu nhà 4 tầng có gara để xe hiện đại

Sự phát triển nhanh chóng của các thành phố lớn kéo theo áp lực về không gian sống. Đặc biệt tại các khu đô thị đông dân, việc tìm kiếm một chỗ đỗ xe an toàn, thuận tiện không còn dễ dàng.

Do vậy, các mẫu nhà 4 tầng có gara để xe ra đời vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vừa giải quyết bài toán chỗ đỗ phương tiện.

Nhà 4 tầng 5x20m

Nhà 4 tầng có gara để xe xây trên lô đất 5x20m, thiết kế hiện đại với các đường vòm cong hài hòa nổi bật. Trên mảng tường trắng tại tầng 4 khắc họa hình chiếc lá độc đáo.

Tại tầng 1, gara để xe bố trí ở phía trước nhà, bên trong nhà là phòng khách và bếp.

Nhà phố mái Thái tân cổ điển

Nhà phố 4 tầng tân cổ điển mái Thái là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp sang trọng và công năng hiện đại. Kiến trúc nổi bật với các chi tiết phào chỉ tinh tế, hệ cột cân đối và gam màu trang nhã như trắng, kem hoặc vàng nhạt, tạo cảm giác thanh lịch, bền vững theo thời gian.

Nhà 4 tầng có gara sang trọng

Ngôi nhà 4 tầng thiết kế gara ngay phía trước. Những mảng xanh được khéo léo đưa vào dọc theo tường và phía sau nhà, giúp không gian luôn mát mẻ.

Nhà 4x14m có gara

Với diện tích 4x14m, ngôi nhà được xây dựng tối đa theo quy hoạch lộ giới, tận dụng triệt để không gian. Khu vực cổng được ốp đá granite theo phối cảnh, tạo vẻ ngoài sang trọng và bền vững.

Hệ cửa 2 lớp gồm cửa nhôm kính kết hợp cửa cuốn đảm bảo an toàn. Lan can kính cường lực được nhấn nhá bằng gạch bông gió, trong khi các mảng tường sơn giả gỗ mang lại hiệu ứng thẩm mỹ.

Nhà ống 4 tầng tối giản

Nhà 4 tầng có gara chú trọng việc tận dụng ánh sáng tự nhiên, giúp không gian luôn sáng thoáng và hạn chế cảm giác bí bách.

Mặt tiền được xử lý khéo léo với hệ ban công che nắng bằng lam chắn, kết hợp các khung ô vuông đan xen cây xanh, tạo điều kiện cho gió trời lưu thông dễ dàng. Đây là giải pháp giúp ngôi nhà mát mẻ đồng thời góp phần nâng cao giá trị thẩm mỹ tổng thể.