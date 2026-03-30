Những chuyên gia hàng đầu châu Á hội tụ tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026

Trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề Podcast – Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần định hướng chiến lược phát triển podcast cho các cơ quan báo chí Việt Nam trong giai đoạn tới.

Hội thảo quốc tế "Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số" diễn ra vào ngày 12/4, trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh.

Hội thảo quy tụ nhiều diễn giả trong nước và quốc tế có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát thanh và sản xuất nội dung số. Trong đó có ông Andrew Davies - Giám đốc Ban Phát thanh ABU, bà Justine Kelly - Quản lý Nội dung Âm thanh và Chiến lược của Đài ABC Australia, cùng ông Guang Jin Yeo - Nhà sáng lập Công ty 1up Media (Singapore) và MC Nguyên Khang.

Ông Andrew Davies hiện là Trưởng Ban Phát thanh của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương (ABU). Trên cương vị này, ông phụ trách định hướng chiến lược phát triển phát thanh và nội dung âm thanh cho mạng lưới các đài thành viên trong khu vực, thúc đẩy hợp tác quốc tế, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nội dung phát thanh trong bối cảnh chuyển đổi số.

Ông Andrew Davies - Trưởng ban Ban Phát thanh, Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương (ABU).

Trước khi gia nhập ABU, ông Andrew Davies có hơn 20 năm công tác tại Đài PTTH Quốc gia Australia (ABC). Ông đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng và phát triển chiến lược nội dung âm thanh và nội dung số. Trong suốt quá trình làm việc tại ABC, ông trực tiếp quản lý các nhóm nội dung số và audio, phát triển nhiều chương trình mới thành công, đồng thời dẫn dắt quá trình chuyển đổi từ mô hình phát thanh tuyến tính truyền thống sang nội dung theo yêu cầu trên các nền tảng số.

Justine Kelly là nhà sản xuất điều hành giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phát thanh và nội dung âm thanh số của Úc. Hiện bà giữ chức Quản lý Nội dung Âm thanh và Chiến lược tại ABC International, trực thuộc Australian Broadcasting Corporation (ABC), phụ trách xây dựng định hướng phát triển và tổ chức sản xuất nội dung âm thanh phục vụ khán giả quốc tế.

Bà Justine Kelly - Quản lý Nội dung Âm thanh và Chiến lược tại ABC International, Đài Phát thanh Truyền hình Australia (ABC).

Trước đó, bà từng có nhiều năm đảm nhiệm vai trò Nhà sản xuất điều hành kiêm Quản lý ABC Audio Studios, đơn vị sản xuất nội dung số nội bộ của ABC. Trong thời gian này, bà trực tiếp dẫn dắt các nhóm sản xuất, góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển mảng podcast của ABC, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trên các nền tảng số.

Trong quá trình công tác, Justine Kelly là nhà sản xuất điều hành của nhiều chương trình được đông đảo thính giả quan tâm như “Fierce Girls”, “Short & Curly”, “Parental As Anything” và “Ladies We Need To Talk”. Dưới sự điều hành của bà, ABC Audio Studios đã cho ra đời nhiều podcast thành công như “Unravel True Crime”, “Conversations”, “The Pineapple Project”, “Days Like These” và “Dig”, qua đó khẳng định vị thế của ABC trong lĩnh vực sản xuất nội dung âm thanh chất lượng cao.

Guang Jin Yeo là nhà sáng lập của 1UpMedia, đơn vị sản xuất podcast và nội dung âm thanh số có trụ sở tại Singapore, chuyên chuyển thể podcast kể chuyện sang định dạng video phù hợp với các nền tảng số. Ông được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 nhờ những đóng góp nổi bật cho lĩnh vực truyền thông sáng tạo tại châu Á.

Ông Guang Jin Yeo, nhà sáng lập, Giám đốc điều hành 1UpMedia.

Dưới sự dẫn dắt của ông, 1UpMedia đã sản xuất nhiều loạt podcast thành công như “Heinous”, “Empires” và “Post Love”, thường xuyên đạt thứ hạng cao trên nền tảng Spotify. Năm 2023, công ty được RadioInfo bình chọn là “Đơn vị sản xuất podcast xuất sắc của năm” (khu vực châu Á). Năm 2024, series “Heinous” được đề cử tại Giải thưởng Ambies, đưa 1UpMedia trở thành công ty podcast đầu tiên của châu Á góp mặt tại giải thưởng này.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, ông Guang Jin Yeo còn là cộng tác viên của Podnews giai đoạn 2023-2025, chuyên phân tích xu hướng và thị trường podcast tại châu Á – Thái Bình Dương, khẳng định vai trò là một tiếng nói có uy tín trong lĩnh vực nội dung âm thanh số của khu vực.

Nguyên Khang là một trong những MC hàng đầu Việt Nam, khởi nghiệp từ năm 2006 sau cuộc thi Én Vàng và nhanh chóng trở thành giọng phát thanh quen thuộc trên VOV3 – XONE FM suốt 10 năm.

Năm 2009, anh đoạt Quán quân Cầu Vồng của VTV, mở ra sự nghiệp truyền hình chuyên nghiệp với hàng loạt chương trình lớn như The Remix, Sing My Song, X-Factor, Sasuke Việt Nam và Hoa hậu Việt Nam. Anh tiếp tục khẳng định tài năng khi giành Quán quân “Sinh ra để tỏa sáng” năm 2017 và lọt Top 5 MC tại VTV Awards năm 2019

MC Nguyên Khang.

Đặc biệt, anh là nhà sản xuất và host của The Khang Show, một talkshow - music show được yêu thích với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, có hàng triệu lượt xem trên YouTube và mạng xã hội. Với sự đa năng, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng, Nguyên Khang hiện là một trong những MC được khán giả yêu mến tại Việt Nam.