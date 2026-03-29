LHPT toàn quốc lần thứ XVII: Podcast mở lối sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, lĩnh vực báo chí - truyền thông nói chung và phát thanh nói riêng đang đứng trước những thay đổi mang tính căn bản. Sự phát triển của nền tảng số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và thiết bị thông minh không chỉ làm biến đổi phương thức sản xuất, phân phối nội dung mà còn định hình lại thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng.

Phát thanh vì thế không còn bó hẹp trong hình thức truyền thống qua sóng radio, mà đã mở rộng sang môi trường số với khả năng phát theo yêu cầu (on-demand), tương tác hai chiều và cá nhân hóa trải nghiệm người nghe.

Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội thảo "Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số" vào ngày 12/4 trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII diễn ra tại Quảng Ninh.

Một trong những xu hướng nổi bật nhất hiện nay là podcast - loại hình nội dung âm thanh linh hoạt, phù hợp với hệ sinh thái truyền thông số. Podcast không chỉ giữ được “chất phát thanh” mà còn mở ra không gian sáng tạo rộng lớn, giúp các cơ quan báo chí tiếp cận hiệu quả hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại Việt Nam, podcast đang từng bước được các cơ quan báo chí quan tâm đầu tư, đặc biệt trong khối báo và phát thanh – truyền hình. Tuy nhiên, quá trình phát triển vẫn đối mặt với không ít thách thức, từ mô hình tổ chức sản xuất, chiến lược nội dung, khai thác nền tảng số đến vấn đề bản quyền, thương mại hóa và phát triển nguồn nhân lực.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Podcast – Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số”.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần định hướng chiến lược phát triển podcast cho các cơ quan báo chí Việt Nam trong giai đoạn tới.

Hội thảo quy tụ nhiều diễn giả quốc tế và trong nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát thanh và sản xuất nội dung số. Trong đó có ông Andrew Davies - Giám đốc Ban Phát thanh ABU, bà Justine Kelly - Quản lý Nội dung Âm thanh và Chiến lược của Đài ABC Australia, cùng ông Guang Jin Yeo - Nhà sáng lập Công ty 1up Media (Singapore).

Các diễn giả quốc tế và Việt Nam tại hội thảo.

Bên cạnh đó, đại diện các nhà sáng tạo nội dung trong nước như MC Nguyên Khang - nhà sáng lập podcast “The Khang Show” cũng sẽ tham gia chia sẻ góc nhìn thực tiễn về hành trình xây dựng sản phẩm podcast, từ động lực sáng tạo đến bài toán thương mại hóa trên các nền tảng số.

Theo kế hoạch, các phiên thảo luận sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm như làm rõ vai trò và vị trí của podcast trong chiến lược phát triển phát thanh hiện đại, đồng thời cập nhật các xu thế mới của thế giới và trong nước.

Các tham luận và thảo luận chuyên sâu xoay quanh những vấn đề cốt lõi như mô hình tổ chức sản xuất, chiến lược nội dung, phương thức phân phối trên nền tảng số, cũng như bài toán kinh doanh, bản quyền và phát triển nguồn lực.

Với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế và trong nước, hội thảo được kỳ vọng sẽ mang lại cái nhìn toàn diện về podcast. Đây là một trong những hướng đi quan trọng của phát thanh trong kỷ nguyên số, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của báo chí Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững.