Những ai không nên uống nước lá vối tươi?

Lá vối có tác dụng gì?

Nước lá vối tốt cho sức khỏe, lợi tiêu hóa, phòng chữa nhiều bệnh, có thể uống hằng ngày nhưng không phải ai cũng uống được. Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medaltec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân chia sẻ những tác dụng của lá vối với sức khỏe như sau:

Điều trị các bệnh đường tiêu hóa

Trong lá vối chứa các hoạt chất có tác dụng kích thích dạ dày tiết dịch, đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng. Uống nước lá vối có thể giúp bệnh nhân ăn ngon miệng hơn và tăng cường quá trình chuyển đổi chất trong hệ tiêu hóa.

Tanin và tinh dầu chứa trong lá giúp bảo vệ ruột và đại tràng cũng như kháng khuẩn, giảm đau bụng và ngăn ngừa đi ngoài phân sống.

Điều trị bệnh tiểu đường

Trong nụ hoa cây vối có chất flavonoid giúp đường huyết ổn định và còn hỗ trợ giảm mỡ máu. Sử dụng lá vối giúp cơ thể phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Điều trị bệnh ngứa, lở loét

Lá vối bên cạnh giúp ổn định đường huyết ra thì còn chứa các hoạt chất kháng viêm và sát khuẩn. Sử dụng nước lá vối để hạ nhiệt, tránh mụn nhọt do thân nhiệt cũng đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, các chất này còn có tác dụng trị lở ngứa, nấm, chốc đầu, hỗ trợ tái tạo làn da và ngăn ngừa các vi khuẩn phát triển trở lại.

Điều trị bệnh gout

Bệnh gout để lại nhiều khó chịu cho người bệnh do tình trạng viêm khớp kéo dài. Nhiều người sử dụng lá và nụ của cây vối để thúc đẩy thải độc và lợi tiểu, giúp quá trình đào thải axit uric diễn ra nhanh hơn. Chính vì vậy mà sử dụng cây vối có khả năng ngăn ngừa bệnh gout phát sinh trở lại.

Giảm mỡ máu

Trong lá vối chứa beta-sitosterol, vitamin và khoáng chất có công dụng đẩy mạnh quá trình giảm mỡ máu và kích thích chuyển hóa cholesterol hiệu quả.

Nước lá vối là thức uống yêu thích của nhiều người

Những người không nên uống nước lá vối tươi

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời Lương y Trần Đăng Tài cho biết, nước vối tuy tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng sử dụng được. Dưới đây là những người không nên uống nước lá vối và những điều cần lưu ý khi sử dụng:

- Không nên sử dụng lá vối trong thời gian dài, vì lá vối có tác dụng kháng viêm và kháng khuẩn mạnh sẽ tiêu diệt luôn cả vi khuẩn có lợi làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể

- Thể trạng gầy yếu, sức khỏe yếu, cơ thể đang suy nhược thì không nên dùng.

- Không nên uống lá vối quá đặc sẽ dẫn đến tình trạng kích thích tiêu hóa dẫn đến tiêu chảy.

- Không nên uống lượng nước lá vối quá nhiều trong ngày dẫn đến quá tải cho thận ảnh hưởng đển bài tiết của cơ thể.

- Không nên sử dụng nước lá vối khi bụng đang đói và sử dụng nước lá vối đã để qua đêm dễ dẫn đến vi khuẩn xâm nhập gây ra ảnh hưởng cho tiêu hóa.

- Phụ nữ mang thai, đang cho con bú, trẻ nhỏ hoặc người mắc các bệnh lý nền nên thận trọng khi sử dụng.

- Trong thời gian sử dụng nếu thấy cơ thể có bất thường như buồn nôn, chóng mặt, người mẫn ngứa thì ngay lập tức ngừng sử dụng. Nếu cần thiết phải đến ngay cơ sở y tế để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Tuy lá vối có tác dụng chính là hỗ trợ sức khỏe, trước khi sử dụng thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ có chuyên môn để được tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả và an toàn.