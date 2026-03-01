(VTC News) -

Ổi từ lâu được biết đến là loại trái cây giàu vitamin C, chất xơ và nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai ăn ổi cũng có lợi. Một số hợp chất trong quả ổi có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe với những người mắc các bệnh lý hoặc tình trạng đặc thù.

Dưới đây là những người không nên ăn ổi:

Người dễ bị đầy hơi

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời DS. Thu Hoài cho biết, ổi chứa hàm lượng fructose (một loại đường tự nhiên) và vitamin C cao. Cả hai có thể dẫn đến đầy hơi và chướng bụng ở những người nhạy cảm. Khi cơ thể tiêu thụ nhiều vitamin C hơn mức hấp thụ được, lượng dư thừa có thể lên men trong ruột, sinh khí và gây khó chịu.

Kém hấp thu fructose cũng là tình trạng ruột non khó hấp thụ fructose hiệu quả. Trong trường hợp này, ăn ổi có thể gây sưng bụng, đầy hơi hoặc cảm giác no.

- Cơ chế: Vitamin C và fructose dư thừa trong ruột sẽ gây lên men, bởi vi khuẩn đường ruột, do đó sẽ sinh khí, đầy hơi.

- Khuyến cáo: Tránh ăn ổi ngay trước khi đi ngủ vì khi nằm xuống có thể làm tình trạng đầy hơi nặng hơn. Ăn ổi trong bữa ăn hoặc chia nhỏ khẩu phần có thể giúp giảm khó chịu.

Ổi ngon, tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được

Người mắc bệnh dạ dày

Báo Lao động dẫn nguồn Cục an toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, mặc dù ổi có lợi cho dạ dày, nhưng người bị đau dạ dày chỉ nên ăn ở mức vừa phải. Ổi cứng, khó nghiền nát khiến dạ dày phải hoạt động nhiều hơn, có thể làm cơn đau nặng thêm. Đặc biệt, tuyệt đối không nên ăn ổi hay uống nước ép ổi khi bụng rỗng.

Người mắc bệnh tiểu đường

Ổi chín có chỉ số đường huyết (GI) khá cao, tới 78. Nếu người bệnh tiểu đường ăn thường xuyên, đường huyết có thể tăng mạnh. Vì vậy, nhóm này nên hạn chế ăn ổi hoặc uống nước ép ổi hàng ngày.

Người đang bị đau răng

Ổi cứng, nhiều hạt, có thể gây đau nhức nhiều hơn cho những người đang bị đau răng. Do đó, nên kiêng loại quả này, đặc biệt là ổi chín.

Người bị bệnh chàm hoặc da nhạy cảm

Ổi và lá ổi chứa các hợp chất hoạt tính sinh học có thể gây kích ứng trên da nhạy cảm. Một số chiết xuất từ ổi có lợi cho sức khỏe nói chung, nhưng có thể làm bệnh chàm hoặc bệnh da mãn tính nặng hơn, gây đỏ, ngứa hoặc viêm.

- Cơ chế: Hợp chất hoạt tính sinh học kích hoạt phản ứng miễn dịch trên da, gây viêm hoặc kích ứng.

- Khuyến cáo: Người bị chàm hoặc da nhạy cảm nên tránh dùng lá ổi. Cần tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu trước khi dùng ổi dưới dạng bôi ngoài da hoặc ăn uống.