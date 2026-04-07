Nhóm admin 'Beat Hải Phòng' ép doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý khủng hoảng

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Vũ Tùng Lâm (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Tài (SN 1992, trú tại phường Thiên Hương, Hải Phòng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài tại cơ quan công an.

Theo điều tra, năm 2024, Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài thành lập Công ty TNHH Truyền thông và sự kiện VIETCOMMS - VIETCOMMS MEDIA. Trong đó Lâm làm giám đốc, Tài làm phó giám đốc.

Hai người này đặt trụ sở công ty tại Khu đô thị Waterfront (phường Lê Chân, Hải Phòng), thuê một số nhân viên làm hoạt động quảng cáo, tư vấn truyền thông cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.

Nhóm này lập ra các Fanpage, Group Facebook được nhiều người theo dõi, người tham gia như: Ăn chơi Hải Phòng (533.000 người tham gia), Hải Phòng - Hôm nay ăn gì (332.000 người tham gia), Hải Phòng Xịn (286.000 người theo dõi), Hải Phòng xịn của tôi (229.000 người theo dõi), Beat Hải Phòng (262.000 người theo dõi), Beat Thủy Nguyên (207.000 người theo dõi)…

Lâm, Tài và nhân viên công ty thường xuyên đăng tải, duyệt đăng các bài viết của người tham gia liên quan đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở dịch vụ (ăn uống, vui chơi, du lịch…).

Thời gian qua, nhóm này sử dụng một số tài khoản Facebook ảo để đăng hoặc duyệt đăng các bài viết, clip review của người tham gia phản ánh không tích cực đến hoạt động kinh doanh của một số cơ sở (thường là kinh doanh dịch vụ ăn uống). Sau đó, Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài sẽ liên hệ với chủ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nêu trên để làm việc.

Khi những người đại diện doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh đề nghị Lâm, Tài cho liên hệ với những người đăng bài để làm việc và nhờ xóa bài đăng thì chúng không đồng ý.

Thay vào đó, Lâm và Tài yêu cầu các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên phải ký một hợp đồng "Quảng cáo truyền thông", "Hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông" với giá trị 30-60 triệu đồng/năm thì mới hỗ trợ xóa các bài đăng trên.

Dù không mong muốn, nhưng với tâm lý sợ ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh nên các chủ doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh buộc phải ký kết các hợp đồng "Quảng cáo truyền thông", "Hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông" với công ty của Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài.

Sau khi ký hợp đồng và thanh toán tiền, Lâm và Tài mới xóa các bài viết trên các Fanpage, Group Facebook do chính mình là quản trị viên.

Trước sự việc trên, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi nêu trên.