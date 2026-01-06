Khởi tố cặp vợ chồng ở Thanh Hoá giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đức Quân (SN 1990, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Thanh Bình 2, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Bùi Thị Linh (SN 1994) hộ khẩu thường trú thôn Tiến Đức, xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, chiều 28/12, Công an xã Hoằng Châu (Thanh Hoá) tiếp nhận tin báo của ông N.V.U (trú thôn Chung Sơn, xã Hoằng Châu) việc có người đàn ông tự xưng là Nguyễn Quốc Hoàng - Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đến nhà ông làm việc vì vợ ông vi phạm pháp luật. Tại đây, người này dùng lời lẽ đe dọa vợ chồng ông U. nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng Ngô Đức Quân và Bùi Thị Linh bàn bạc, thống nhất giả danh công an uy hiếp gia đình ông U. nhằm cưỡng đoạt tài sản. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá)

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hoằng Châu phân công tổ công tác nhanh chóng xác minh, làm rõ. Chỉ sau một thời gian ngắn vào cuộc, Công an xã Hoằng Châu bắt giữ được người tự xưng là Nguyễn Quốc Hoàng - Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá chính là Ngô Đức Quân.

Tại cơ quan công an, Quân khai, vì cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân nên nảy sinh ý định giả danh cán bộ công an nhằm uy hiếp tinh thần gia đình ông U. chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 15h ngày 28/12, Quân đến nhà ông U. và mang theo một Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Quốc Hoàng (được đặt mua trên mạng từ trước). Trước khi đi, Quân có bàn bạc, thống nhất với vợ là Bùi Thị Linh qua điện thoại và được vợ hướng dẫn cách để đe dọa gia đình ông U. phải đưa tiền.

Quá trình làm việc với vợ chồng Ngô Đức Quân, Công an xã Hoằng Châu thu giữ tang vật gồm Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Quốc Hoàng (SN 1986), phương tiện và một số tang vật khác có liên quan.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ 3 người có hành vi mua bán và tàng trữ pháo hoa nổ trái phép, gồm Đoàn Công Sơn (SN 1991, trú xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hoá); Lê Hữu Hùng (SN 1991 trú xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hoá) và Võ Minh (SN 1982 trú phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Tang vật thu giữ 136 hộp pháo hoa nổ, có trọng lượng gần 300 kg…