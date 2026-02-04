'Chuyến xe mùa xuân' chở học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân về quê đón Tết

Sáng 4/2, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức chuỗi hoạt động “Chuyến xe về quê ăn Tết”, đồng thời trao quà Tết tới cán bộ, học viên có hoàn cảnh khó khăn đang công tác, học tập tại Học viện.
Hoạt động được triển khai trong không khí ấm áp, thể hiện sự quan tâm thiết thực của nhà trường đối với đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên dịp Tết Nguyên đán.
Năm nay, Ban Tổ chức bố trí 6 chuyến xe chất lượng cao, đưa 300 đoàn viên, hội viên về quê đón Tết cùng gia đình.
Cùng với việc hỗ trợ phương tiện di chuyển, Ban Tổ chức đã trao hơn 300 suất quà Tết tới các đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà mang ý nghĩa động viên, chia sẻ, góp phần giúp cán bộ, học viên yên tâm đón Tết, tiếp thêm động lực cho quá trình học tập và công tác.
Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân tiếp tục khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, học viên, nhất là những trường hợp còn nhiều khó khăn. Đây cũng là hoạt động thường niên mang tính nhân văn, được duy trì nhiều năm qua.
Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân trực tiếp trao vé “Chuyến xe về quê ăn Tết” cho các học viên.
Ngay sau đó, các chuyến xe lần lượt lăn bánh, sẵn sàng đưa 300 đoàn viên, hội viên rời Hà Nội trở về quê nhà.
Hành trình trở về dịp Tết năm nay không chỉ được rút ngắn về khoảng cách, mà còn được tiếp thêm sự ấm áp từ tình cảm, sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị đồng hành.
Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, đoàn viên, hội viên Học viện Cảnh sát Nhân dân còn tham gia hoạt động gói bánh chưng đón Tết cổ truyền.
Không khí tại khu vực gói bánh chưng diễn ra rộn ràng, đầm ấm, thu hút sự tham gia của đông đảo học viên, trong đó có học viên quốc tế đến từ Lào, Cuba.
Hoạt động không chỉ góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn có ý nghĩa giáo dục, bồi dưỡng tinh thần gắn bó, trách nhiệm cộng đồng cho học viên trong dịp Tết đến, Xuân về.
