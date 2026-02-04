'Chuyến xe mùa xuân' chở học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân về quê đón Tết

Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân tiếp tục khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, học viên, nhất là những trường hợp còn nhiều khó khăn. Đây cũng là hoạt động thường niên mang tính nhân văn, được duy trì nhiều năm qua.