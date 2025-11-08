Cảnh báo suy hô hấp ở người lớn tuổi trong mùa mưa lạnh

(VTC News) -

Bà Võ Xuân Tâm (60 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) trong tình trạng viêm phổi nặng, phải dùng máy trợ thở.

Được biết, trước đó, sức khoẻ bà hoàn toàn bình thường, không có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. “Tôi đang ngủ trưa thì bỗng nhiên cảm thấy khó thở, nước mắt trào ra, người nhà đỡ tôi ngồi dậy nhưng vẫn rất khó thở. Thấy vậy, gia đình tôi vội gọi xe cấp cứu, trong suốt quãng đường đến bệnh viện, tôi phải thở oxy”, bà Tâm cho biết.

Hiện Khoa Hô hấp, Bệnh viện Thống Nhất đang quá tải do số ca bệnh hô hấp tăng đột biến. Mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận gần 100 ca mắc các bệnh về đường hô hấp, nhiều trường hợp biến chứng nặng phải thở máy.

Nhiều bệnh nhân nhập viện muộn, khi đã có biến chứng suy hô hấp, nên cần điều trị dài ngày, phải dùng thở máy xâm nhập hoặc không xâm nhập.

Ngoài ra, một số ca có bệnh nền phức tạp hoặc đang điều trị ức chế miễn dịch khiến việc kiểm soát nhiễm trùng khó khăn hơn.

Số ca bệnh suy hô hấp nặng gia tăng đột biến.

Bác sĩ CKII Ngô Thế Hoàng, Trưởng Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho biết: “Thời tiết thay đổi thất thường, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa, khiến sức đề kháng của cơ thể suy giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho virus và vi khuẩn đường hô hấp phát triển. Đây là nguyên nhân chính khiến các bệnh lý như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản hay viêm phổi gia tăng”.

Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm không khí, khói bụi và khói thuốc lá ở các đô thị lớn cũng làm trầm trọng hơn các bệnh hô hấp mạn tính như hen phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Hiện nay, virus cúm mùa (Influenza A, B), vi khuẩn phế cầu và H. influenzae đang lưu hành mạnh, gây nhiều ca viêm phổi nặng. Những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nhất là người cao tuổi, đặc biệt những người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Ngoài ra, những người suy giảm miễn dịch do bệnh mạn tính hoặc phải dùng corticoid kéo dài cũng dễ bị tổn thương. Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ là nhóm nguy cơ cao, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng hô hấp nặng.

Người cao tuổi, có bệnh nền nếu không được điều trị kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Bác sĩ CKII Hồ Quốc Khải, Phó Trưởng Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các bệnh lý hô hấp phổ biến trong thời gian này bao gồm viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, cũng như các đợt cấp của bệnh phổi mạn tính như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hay giãn phế quản.

Hầu hết người bệnh có các triệu chứng cảnh báo như đau họng, ho, sốt. Tuy nhiên, một số trường hợp khó thở đột ngột mà không có dấu hiệu báo trước rất dễ dẫn đến suy hô hấp, với nguy cơ biến chứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo, khi thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh hoặc thay đổi đột ngột, nguy cơ mắc các bệnh hô hấp tăng cao. Người dân cần chủ động giữ ấm cơ thể, đặc biệt vùng cổ, ngực, lưng và bàn chân.

Môi trường kín, ẩm, thiếu lưu thông tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ viêm đường hô hấp. Ở những vùng lạnh, khi dùng than sưởi ấm, cần mở cửa thông gió để tránh ngộ độc khí CO – nguyên nhân gây nhiều ca tổn thương hô hấp nghiêm trọng.

Người dân tuyệt đối không nên tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ như rượu, bia, thuốc lá hay khói bụi, đặc biệt là khói than tổ ong. Duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, giữ vệ sinh cá nhân và răng miệng sạch sẽ là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để phòng bệnh. Khi có dấu hiệu viêm mũi, viêm họng, cần đi khám và điều trị sớm, tránh biến chứng lan xuống phổi.

Để phòng viêm phổi, hen phế quản hoặc các đợt cấp của bệnh phổi mạn tính, người dân nên tiêm vaccine cúm hàng năm, đặc biệt trước các giai đoạn đỉnh điểm vào tháng 3–4 và 9–11. Người mắc bệnh mạn tính như hen phế quản hoặc phổi tắc nghẽn mạn tính cần tuân thủ điều trị theo hướng dẫn bác sĩ, không tự ý ngưng thuốc khi thấy triệu chứng thuyên giảm.